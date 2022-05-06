Reuters: в Буче во время оккупации находились псковские десантники и бойцы спецназа Росгвардии ”Витязь”

По словам Рыбаковой, солдат служит в парашютно-десантных войсках и уже несколько недель находится вдали от дома в связи с военными задачами. Она не уточнила, к какому подразделению принадлежит Логвиненко. Сам он не ответил журналистам. Reuters предполагает, что он служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая дислоцируется в Псковской области.

Журналисты нашли Рыбакову в Псковской области и связались с ней по телефону. Девушка подтвердила, что состоит в отношениях с Логвиненко и что это она отправила письмо (позже, незадолго до публикации Рыбакова сменила аккаунт в соцсетях и отрицала отношения с Логвиненко).

По словам владельца дома 50-летнего инженера Виталия Животовского, он нашел письмо среди документов местных жителей, которых задерживали или допрашивали российские военные. Сам Животовский, его 20-летняя дочь и сосед прожили вместе с солдатами около недели, пока им не удалось сбежать. Они занимали одну комнату подвала, а в другую, согласно свидетельствам инженера, военные приводили людей с белыми мешками на головах. Животовский заявил Reuters, что стал свидетелем как минимум одной предполагаемой внесудебной казни.

Оксана Рыбакова, отправившая письмо, называет Логвиненко ”своим солдатом” и в том числе рассказывает, как протекает ее беременность. ”Пуся, я безумно сильно тебя люблю, очень скучаю и жду. Я знаю и верю, что ты вернешься, с тобой все будет хорошо. Ты главное береги себя! Слышишь, мы тебя ждем!” — говорится в письме.

Личность одного из военнослужащих — Александра Логвиненко — журналисты установили благодаря любовному письму, которое нашли в одном из частично сгоревших домов на Яблонской улице, где жили российские солдаты.

Журналисты установили личности и места службы солдат, участвовавших в оккупации Бучи и других населенных пунктов Киевской области. Среди них — псковские десантники, бойцы центра специального назначения ” Витязь ” (входит в состав Росгвардии ) и не менее трех чеченских подразделений, связанных с главой республики Рамзаном Кадыровым .

Другого военнослужащего дивизии установили по надписи ”Wolf_68” на стене дома, расположенного по соседству с домом Животовского (по словам свидетелей, эти дома занимала одна группа солдат). Агентство нашло уроженца Тамбова Кирилла Крючкова, который использует варианты ”Wolf_68” как никнейм в соцсетях. Два знакомых Крючкова подтвердили, что он служил в 234-м десантно-штурмовом полку, который входит в состав 76-й дивизии. Один из них заявил, что Крючков был в Украине.

Среди других доказательств присутствия десантников 76-й дивизии в расследовании приводятся список радиопозывных 104-го десантно-штурмового полка и документ, где говорится, что проверку минометов в Буче проводили офицеры войсковой части № 74268. И часть, и полк входят в состав 76-й дивизии. Reuters утверждает, что журналисты получили эти документы от жителей Бучи, которые нашли их среди брошенных на улицах города вещей.

В здании на Яблонской улице, 144, где, по словам местных жителей, российские военные организовали штаб, сотрудники Нацгвардии Украины нашли удостоверение на имя ефрейтора Константина Коршунова из воинской части № 3179, которая входит в состав подразделения Росгвардии ”Витязь”.

Reuters установило, что Коршунов родился в Пензе, ему 23 года. Два его знакомых подтвердили, что он служит в Росгвардии и сейчас находится в командировке. Один из собеседников журналистов сказал, что Коршунов служит в части № 3179, входящей в состав ”Витязя”.

Кроме того, по данным журналистов, в других населенных пунктах Киевской области — Лубянке, Гостомеле и Бородянке — во время российской оккупации находились чеченские подразделения. Пятеро очевидцев заявили Reuters, что видели военных из Чечни в Буче. Житель одного из домов на Яблонской улице Владимир Абрамов и его дочь Ирина утверждают, что именно выходцы из Чечни застрелили ее мужа Олега.

Власти Украины обвиняют в убийствах мирных жителей Бучи российских военных. Россия эти обвинения отрицает, называя случившееся в Буче ”провокацией” и ”постановкой”. При этом существуют независимые свидетельства о том, что тела погибших жителей Бучи стали появляться на улицах города, когда он еще находился под контролем российских военных.

Минобороны Украины связывало с преступлениями в Буче военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала список из 10 имен военных этой бригады, подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением. При этом трое человек из списка заявили ”Агентству”, что давно уволились со службы.

Кроме того, украинская прокуратура подозревает в причастности к убийствам в Буче человека по имени Сергей Колоцей, который, как утверждается, командует подразделением Росгвардии. Ведомство опубликовало его фотографию из отделения службы доставки СДЭК в белорусском Мозыре. Сам Колоцей заявил, что не служит в Росгвардии, находится в Беларуси и не посещал Украину в последнее время.