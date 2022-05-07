В Риге вышел специальный антивоенный номер "Новой газеты. Европа"
6 мая в Латвии и Эстонии вышел специальный антивоенный номер издания "Новая газета. Европа", пишет rus.delfi.lv. Газета вышла на русском и латышском языке, и в нее вошли самые значимые тексты о войне — в том числе и те, которые пришлось удалить с сайта "Новой" по требованию "Роскомнадзора".
Главный редактор "Новой газеты. Европа" Кирилл Мартынов в своей редакционной колонке отметил, что новое издание полностью независимо от российской "Новой газеты" — как юридически, так и фактически. Над изданием, которое ранее запустило сайт и телеграм-канал, работает группа журналистов, которые покинули "Новую газету" 7 апреля. Сейчас редакция работает из Риги.
"Мы пока не можем работать в России, но "Новая газета" — это в сущности идея такой газеты, которая говорит неприятную правду и выходит на русском языке (но уже не только на нем). Эту идею Европа", приуроченный к 9 мая.
В спецвыпуск издания вошли репортаж Ольги Мусафировой из Киева, репортаж Елены Костюченко из Херсона, материал Юлии Латыниной о культе победы "Увечный огонь", разбор гибели крейсера "Москва" от Андрея Горбачевского и другие статьи.
Газета издана в сотрудничестве с издательством Rīgas viļņi. Стоимость газеты в киосках в Эстонии — 1,49 евро (в Латвии — 1,29 евро). Электронная версия спецвыпуска будет доступна на сайте "Новой газеты. Европа" позже.
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