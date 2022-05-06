В Литве открыли газопровод, который соединил страны Балтии с Европой

Вместе с президентами Польши и Латвии Анджеем Дудой и Эгилсом Левитсом, а также еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон президент Литвы Гитанас Науседа нажал символическую кнопку запуска газопровода, передает литовский "Дельфи".

Президент Литвы сообщил, что сжиженный природный газ, поставляемый через терминал в Клайпеде, уже в пятницу по трубопроводу попадет в Польшу. Это лучший и самый сильный ответ на такие действия России, как срыв поставок газа в Польшу и Болгарию.

Глава литовского государства выразил надежду на то, что польско-литовский газопровод вскоре будет использоваться для поставок газа и в Украину.

Мощности GIPL позволят транспортировать в страны Балтии 27 ТераВатт природного газа в год, в Польшу — до 21 ТераВатт в год. Деятельность начнется с транспортировки газа в Польшу.

Протяженность GIPL в обеих странах составляет 508 км (его длина в Литве составляет 165 км).

Общая стоимость проекта 500 млн. евро, больше 60% средств выделила Еврокомиссия. В финансировании участвовали латвийские и эстонские операторы поставок газа.

GIPL — важный газопровод и в плане безопасности и в плане использования Клайпедского терминала СПГ, поскольку немалая часть мощностей терминала в этом году направлена на экспорт в Польшу

"Газопровод GIPL протяженностью 508 км, соединяющий Литву и Польшу, расширяет европейский рынок газа за счет интеграции стран Балтии и Финляндии. Этот шаг еще больше повышает энергетическую независимость региона от российского газа и увеличивает возможности использования Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ)", — отметила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.