Отца пропавшего моряка с крейсера "Москва" разозлил ответ военной прокуратуры Черноморского флота

Крейсер ”Москва” не входил в территориальные воды Украины и ”не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции”. Об этом говорится в письме Военной прокуратуры Черноморского флота.

Скан письма опубликовал Дмитрий Шкребец, отец солдата-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на ”Москве” и объявленного пропавшим без вести. Независимых подтверждений подлинности письма нет.

В письме говорится, что официально Егор Шкребец ”объявлен безвестно отсутствующим в воинской части”.

Крейсер ”Москва” затонул 13 апреля. Минобороны РФ лишь через несколько дней признало гибель одного военнослужащего, еще 37 были объявлены ”пропавшими без вести”. Источник ”Медузы”, близкий к командованию Черноморского флота, говорил о 37 погибших и около 100 раненых.

Власти Украины утверждали, что крейсер ”Москва” участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области.