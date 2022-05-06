Спорт в мире
06.05.2022, 08:49

ЕС предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву

 
ФОТО: Kuvatõmmis YouTube videost

Евросоюз предложил ввести санкции в отношении олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Кабаева — председатель cовета директоров медиахолдинга ”Национальная Медиа Группа”, владеющего телеканалами РЕН ТВ, ”Пятый канал”, СТС, ”Домашний”, газетой и телеканалом ”Известия”, газетами ”Спорт-Экспресс”, ”Metro Санкт-Петербург”, пишет Sports.ru.

Согласно данным Bloomberg, санкционный список до момента одобрения членами ЕС еще может измениться.

Постпреды стран Евросоюза обсудят новый пакет антироссийских санкций 6 мая.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии