06.05.2022, 08:49
ЕС предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву
Кабаева — председатель cовета директоров медиахолдинга ”Национальная Медиа Группа”, владеющего телеканалами РЕН ТВ, ”Пятый канал”, СТС, ”Домашний”, газетой и телеканалом ”Известия”, газетами ”Спорт-Экспресс”, ”Metro Санкт-Петербург”, пишет Sports.ru.
Согласно данным Bloomberg, санкционный список до момента одобрения членами ЕС еще может измениться.
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