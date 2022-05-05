Канцелярия премьер-министра Израиля: Путин извинился за антисемитское высказывание Лаврова

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, сделал несколько заявлений, которые были негативно восприняты не только в Израиле, но и в других странах. Среди прочего Лаврон в этом интервью сказал : "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."