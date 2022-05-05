ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (71-й день) | Российские военные прорвались на территорию "Азовстали"

- Путин извинился перед премьер-министром Израиля Беннетом за слова Лаврова о Гитлере. Заявила об извинениях израильская сторона, Кремль эту деталь разговора упустил.

- "Операция затянулась", заявил в интервью агентству Associated Press Александр Лукашенко. "Но я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она по плану, как говорят русские, или так, как я это чувствую. Хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась", — сказал президент Беларуси.

- В Испании задержали блогера Анатолия Шария, сообщила СБУ. Его отпустили под подписку о невыезде, забрали паспорт и запретили покидать территорию Испании. Шарий должен будет отмечаться в суде дважды в месяц. Украина подаст официальный запрос об экстрадиции в течение месяца, иначе суд может аннулировать эту меру пресечения.

- ВСУ вернули контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

- Продолжается штурм "Азовстали". Полк "Азов" сообщает, что российская армия для штурма использует авиацию, артиллерию и пехоту.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия не возобновляла штурм завода, который остается единственным незанятым российскими войсками участком Мариуполя.

- Сегодня ночью в Запорожье приехали 344 беженца из Мариуполя. В основном это женщины, дети и пожилые люди, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Эвакуация прошла по гуманитарному коридору при поддержке ООН и Красного Креста. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, беженцев на месте встречают представители украинских властей и помогают им обустроиться.

- Вооружённые силы Украины взяли под контроль несколько населённых пунктов близ Николаевской и Херсонской областей, сообщает Генштаб вооружённых сил Украины.

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