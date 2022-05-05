ПРЯМО СЕЙЧАС | "Войну в Украине начала Россия. И только Россия может ее закончить". Алар Карис встречается с жителями Нарвы
Сегодня в 17.00 в Нарвском колледже президент Эстонии Алар Карис встречается с жителями самого крупного города Ида-Вирумаа.
Встреча запланирована в рамках визита президента на северо-восток страны. Корреспондент RusDelfi Екатерина Конакова за несколько минут до начала встречи говорит, что актовый зал колледжа почти заполнен.
Видео встречи.
- У нас могут быть разные мнения. Эстония — демократическая страна, — с этих слов президент Карис начал свою встречу. — Свое мнение очень важно. Именно собственное, не мнение социальных сетей или навязанное телевизором.
Говоря о Нарве, глава государства отметил: "Нарва — обычный эстонский город, со своими особенностям, как и Тарту, Таллинн. Здесь наши люди. Мы все друг для друга наши люди".
"Уверен, что многие с беспокойством следят за тем, что происходит в Украине. Я был в Киеве. То, что происходит в Украине — это ужасно. Я никогда не верил, что увижу что-то подобное, в Европе, в XXI веке. Войну начала Россия. Ответственна за нее Россия, и только она может ее закончить. Так думают 141 стран. И так думают в ООН. Поэтому десятки стран помогают Украине", — объяснил президент позицию государства.
"Мы в Эстонии дали убежище многим сбежавшим от войны. Это просто по-человечески. На русском есть слово — милосердие. "Справится ли Эстония с таким количеством беженцев? Не будет ли помощь происходить за счет нас?" — спрашивают меня. Я думаю, Эстония справится", — уверен президент.
Про 9 мая
8 мая 1945 года закончились бои в Европе во время Второй мировой войны. 9 мая также день Европы, символ того, чтобы война никогда не повторилась. Надеюсь, у всех наших людей хватит тактичности вести себя так, чтобы почтить память погибших и не никому не навредить.
Чем вызван ваш приезд? Нарва не должна быть местом, куда приезжают, когда происходит кризис.
В Нарве я второй раз. Я жил в Эстонии бОльшую часть своей жизни, но не был, к примеру, в Кивиыли. И я там побывал. Это то, о чем стоит подумать. Чтобы наши люди по работе или просто так могли путешествовать по своей стране. Ты должен понимать людей, что происходит в государстве.
У меня был план посетить Нарву. Но я хотел посетить и другие части Ида-Вирумаа. Но вот меня пригласили и решил, что надо. И жители Нарвы тоже должны поехать, увидеть Эстонию.
Что на душе у нарвитян?
Я думаю, у всех свои сложности. Война влияет на нас всех. Думаю, что и нарвитяне об этом думают. Это наш общий вопрос.
Лариса, 57 лет, мать 5 детей и предприниматель.
Уважаемый президент, все говорят об интеграции Нарвы в Эстонию. Но это неправильно. Нарва - это часть Эстонии. Она уже в Эстонии. Но есть масса этнических эстонцев, русских, которые живут не в Нарве и которые не знают, что Нарва - третий по величине город. В книге для детей, я ее смотрела, не было Нарвы!
Хотелось бы, чтобы вы помогли изменить ситуацию. Я прошу, чтобы сделали проект интеграции в обе стороны. Второе: я считаю, что законы о том, что для работы в самоуправлении надо знать на С1 - это жестко. Это не уменьшает мои способности как специалиста, если я не так хорошо знаю язык. Третье. Неужели нельзя, чтобы от государства была госполитика, чтобы государство помогало беженцам.
Пенсия в 65 лет - это хорошо. Но мне 57 лет, и я не могу найти работу. Нужно государству на это посмотреть. То, что вы сказали про войну. Вообще не шучу, но у нас много бомбоубежищ в старых городах. Их нужно привести в рабочее состояние. Это должна быть государственная программа. Подача воздуха, воды.
Во многом согласен. В какой-то момент мы решили, что не стоит беспокоиться о таких вещах, как бомбоубежища, в отличие, к примеру, от Финляндии. Сегодня правительство занимается этим. Следующей фазой будет то, что их будут приводить в порядок. Надо быть готовыми ко всему.
Что каксается языков - это задача правительства, как решить эту проблему. Что касается беженцев из Украины, есть хорошие специалисты. Украинцы - образованные люди. Их возможности надо использовать.
Мы 30 лет живет в независимой Эстонии. Но многие вещи не сделаны. И это стало ясно в кризисное время.
Олеся из Силламяэ. Меня волнует следующий отопительный сезон. Что будет с энергоресурсами? Второй вопрос: в Ида-Вирумаа буря недовольства из-за выключения российских каналов. Не думало ли правительство повернуться к рускоязычным людям? Может, больше газет, каналов для нас?
Президент Алар Карис в рамках визита в Ида-Вирумаа посетит различные предприятия, дружину Союза обороны, встретится с местными жителями и даст гимназистам два урока обществоведения. В субботу он откроет Дни фестиваля Tallinn Music Week в Нарве.