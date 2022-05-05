ПРЯМО СЕЙЧАС | "Войну в Украине начала Россия. И только Россия может ее закончить". Алар Карис встречается с жителями Нарвы

Встреча запланирована в рамках визита президента на северо-восток страны. Корреспондент RusDelfi Екатерина Конакова за несколько минут до начала встречи говорит, что актовый зал колледжа почти заполнен.

Видео встречи.

- У нас могут быть разные мнения. Эстония — демократическая страна, — с этих слов президент Карис начал свою встречу. — Свое мнение очень важно. Именно собственное, не мнение социальных сетей или навязанное телевизором.

Говоря о Нарве, глава государства отметил: "Нарва — обычный эстонский город, со своими особенностям, как и Тарту, Таллинн. Здесь наши люди. Мы все друг для друга наши люди".

"Уверен, что многие с беспокойством следят за тем, что происходит в Украине. Я был в Киеве. То, что происходит в Украине — это ужасно. Я никогда не верил, что увижу что-то подобное, в Европе, в XXI веке. Войну начала Россия. Ответственна за нее Россия, и только она может ее закончить. Так думают 141 стран. И так думают в ООН. Поэтому десятки стран помогают Украине", — объяснил президент позицию государства.

"Мы в Эстонии дали убежище многим сбежавшим от войны. Это просто по-человечески. На русском есть слово — милосердие. "Справится ли Эстония с таким количеством беженцев? Не будет ли помощь происходить за счет нас?" — спрашивают меня. Я думаю, Эстония справится", — уверен президент.

Про 9 мая

8 мая 1945 года закончились бои в Европе во время Второй мировой войны. 9 мая также день Европы, символ того, чтобы война никогда не повторилась. Надеюсь, у всех наших людей хватит тактичности вести себя так, чтобы почтить память погибших и не никому не навредить.

Чем вызван ваш приезд? Нарва не должна быть местом, куда приезжают, когда происходит кризис.

В Нарве я второй раз. Я жил в Эстонии бОльшую часть своей жизни, но не был, к примеру, в Кивиыли. И я там побывал. Это то, о чем стоит подумать. Чтобы наши люди по работе или просто так могли путешествовать по своей стране. Ты должен понимать людей, что происходит в государстве.