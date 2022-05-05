Футболку, в которой Марадона забил гол ”рукой бога”, продали за рекордную сумму

Предыдущий рекорд в спортивной одежде принадлежал майке-джерси легенды бейсбола 20-х годов прошлого века Бейба Рута: в июне 2019 года она ушла с молотка в Нью-Йорке почти за 6 млн долларов.

А общим рекордом аукциона для любых спортивных памятных вещей считается оригинальная рукопись Олимпийского манифеста 1892 года, которая была продана на Sotheby's за 8,8 млн долларов в декабре 2019 года.

"Рука Бога"

"Эта историческая футболка - осязаемое напоминание о важном моменте не только в истории спорта, но и в истории XX века", - заявил глава отдела Sotheby's по одежде и современным предметам коллекционирования Брам Вахтер.

До последнего времени она принадлежала полузащитнику английской сборной Стиву Ходжу, который обменялся футболками с Марадоной после матча, который англичане проиграли со счетом 1:2.

С разрешения Ходжа (чья автобиография вышла под заголовком "Человек в футболке Марадоны"), в течение последних 20 лет футболка выставлялась в Национальном музее футбола в Манчестере.

Два гола

На 52-й минуте, при счете 0:0, находясь в штрафной соперника, Марадона подпрыгнул одновременно с вратарем Англии Питером Шилтоном и кулаком послал мяч в ворота.

Позже он сказал, что гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти - рукой Бога".

Еще через четыре минуты Марадона забил гол, известный сегодня как "гол столетия". Он получил мяч на своей половине поля и начал движение к воротам соперников, обводя одного игрока за другим. Пройдя пятерых футболистов английской сборной, он обвел вратаря и забил гол.

Не та футболка?

Дочь умершего в 2020 году Марадоны Далма, однако, выразила сомнение, что проданная за рекордную сумму футболка - та самая.

"Ходж думает, что у него футболка моего отца со второго тайма, но это не так. У него футболка, в которой отец играл в первом тайме", - сказала она.

Однако Sotheby's настаивает на том, что это та самая футболка.