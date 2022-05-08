08.05.2022, 21:45
"Не погибла в театре, теперь умру в филармонии. Хороша у меня культурная программа!" Истории выживших после авиаудара в Мариуполе
Согласно расследованию Associated Press, в результате авиаудара по театру в Мариуполе могло погибнуть до 600 человек. Те немногие, кому удалось выжить после взрыва, поделились с агентством своими историями.
Молодая женщина, оставшаяся без мужа и сына, чудом выжившая под бетонными плитами двухлетняя девочка, мужчина, решивший после всего пережитого вплавь спасаться из Мариуполя.