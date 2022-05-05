Старейшина района Ласнамяэ начинает прием жителей по телефону
По понедельникам старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко будет отвечать на вопросы жителей, касаемые районной управы, по телефону. Предварительная регистрация не требуется.
”Безусловно я готова принимать жителей и в живую, но мы хотим использовать в нашей работе более эффективные решения. Для живой встречи необходимо записаться на приём и выделить время, чтобы добраться до районной управы. Приём по телефону позволит всем желающим быстро и эффективно поделиться со мной своими проблемами и предложениями” — сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Старейшина района Ласнамяэ отвечает на вопросы жителей Ласнамяэ по понедельникам с 16:00 до 17:00 по телефону 645 7780. Если линия будет занята, то просим Вас перезвонить через некоторое время.
Задать свои вопросы управе района Ласнамяэ можно также по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив на инфотелефон 645 7700 или в Facebook.