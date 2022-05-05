Старейшина района Ласнамяэ начинает прием жителей по телефону

”Безусловно я готова принимать жителей и в живую, но мы хотим использовать в нашей работе более эффективные решения. Для живой встречи необходимо записаться на приём и выделить время, чтобы добраться до районной управы. Приём по телефону позволит всем желающим быстро и эффективно поделиться со мной своими проблемами и предложениями” — сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.