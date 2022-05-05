Сотрудник Delfi попал под проверку российской полиции из-за своей журналистской деятельности(49)
Экс-главред игры "Кто хочет стать миллионером", главред издания "Проверено" и сотрудник Delfi Илья Бер попал под полицейскую проверку после публикации в своих соцсетях поста о событиях в украинской Буче, пишет Baza.
Журналист возмутился тем, как "российские пропагандисты" перевели пост Guardian и разобрал статью английской газеты. По информации Baza, материал проверки находится в Преображенском ОВД.
"Про полицейскую проверку я узнал из телеграм-канала Baza. Удивлён ли я? Нет, не удивлён. Наш проект "Проверено" с самого начала войны решил не прятать голову в песок, не прекращать работу и проверять те актуальные факты, которые возможно проверить. В этом смысл нашей работы. Мы как проект не ангажированы, непредвзяты и пишем правду. Если правда не устраивает российские власти или полицию, это не мои проблемы. Результат их проверки меня не особенно интересует. Он немного предсказуем. А я продолжаю руководить своим проектом и сотрудничать с Delfi на ниве фактчекинга и не только", — заявил Илья Бер RusDelfi.
В настоящее время Илья Бер сотрудничает с Delfi на постоянной основе в качестве журналиста, занимающегося проверкой фактов. Его блог можно читать ЗДЕСЬ.
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