Сотрудник Delfi попал под проверку российской полиции из-за своей журналистской деятельности

"Про полицейскую проверку я узнал из телеграм-канала Baza. Удивлён ли я? Нет, не удивлён. Наш проект "Проверено" с самого начала войны решил не прятать голову в песок, не прекращать работу и проверять те актуальные факты, которые возможно проверить. В этом смысл нашей работы. Мы как проект не ангажированы, непредвзяты и пишем правду. Если правда не устраивает российские власти или полицию, это не мои проблемы. Результат их проверки меня не особенно интересует. Он немного предсказуем. А я продолжаю руководить своим проектом и сотрудничать с Delfi на ниве фактчекинга и не только", — заявил Илья Бер RusDelfi.