Александр Лукашенко: эта операция затянулась
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он не думал, что российская ”операция” в Украине ”затянется таким образом”, передает "Голос Америки" со ссылкой на Associated Press.
Однако Александр Лукашенко также поддержал российское вторжение в Украину, заявив в интервью Associated Press в четверг, что он делал ”все”, чтобы остановить войну.
”Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась”, — сказал он.
Лукашенко также заявил, что Украина провоцировала Россию, и настаивал, что Беларусь выступает за мир.
”Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было”, — добавил он.
По словам Лукашенко, именно благодаря ему начались переговоры между Украиной и Россией.
”Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос” — добавил он.
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