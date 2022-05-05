Александр Лукашенко: эта операция затянулась

Однако Александр Лукашенко также поддержал российское вторжение в Украину, заявив в интервью Associated Press в четверг, что он делал ”все”, чтобы остановить войну.

”Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась”, — сказал он.

Лукашенко также заявил, что Украина провоцировала Россию, и настаивал, что Беларусь выступает за мир.

”Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было”, — добавил он.

По словам Лукашенко, именно благодаря ему начались переговоры между Украиной и Россией.

”Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос” — добавил он.

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