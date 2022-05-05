"С каждым днем их становится меньше". Детям ГУЛАГа некуда вернуться из ссылки

Сейчас их дети живут далеко от этих мест: например, дочь москвичей Алиса Мейснер всю жизнь провела в поселке рядом с бывшими сталинскими рудниками, а сын жительницы Ленинграда Владимир Брянский после ссылки оказался в Украине — в Славянске Донецкой области.

Кроме Алексея Матикайнена еще 13 человек пострадали по национальному признаку — их семьи сослали за то, что они были немцами, финнами, греками или крымскими татарами. Родителей остальных истцов репрессировали по политическим статьям.

Младшему из истцов 65 лет, старшему — 90. Все они хотят успеть вернуться домой — в Москву, Санкт-Петербург , Краснодарский край , Крым , Орловскую и Ростовскую область и Ставропольский край.

Но фактически они почти 70 лет не могут вернуться из сталинских ссылок, где большинство из них родились.

В конце апреля Верховный суд окончательно отклонил первый в истории коллективный иск о неисполнении решения Конституционного суда. На бездействие Госдумы пожаловались 23 человека — реабилитированные дети ГУЛАГа.

Би-би-си разбиралась, почему это решение до сих пор не исполнено.

В 2019 году Конституционный суд обязал Госдуму "незамедлительно" исправить закон "О жертвах политических репрессий" и устранить "препятствия возмещению вреда реабилитированным лицам", которых власти обязаны обеспечить жильем по прежнему месту жительства родителей.

В таком положении могут находиться не более 650 человек, подсчитал на основе данных властей представитель детей ГУЛАГа в судах юрист Григорий Вайпан.

Матикайнен родился под Ленинградом во время фашистской блокады, ему было полгода, когда семью с младенцем выслали в Красноярский край. Вернуться домой они так и не смогли.

Алексей Матикайнен умер в Великом Новгороде на следующий день после того, как получил письмо администрации Петербурга с отказом выделить ему субсидию на покупку квартиры, на которую он рассчитывал как блокадник. "Эта новость подорвала отца", — рассказал Би-би-си его сын Вадим Матикайнен.

Родителей жительницы Краснодарского края Зейнеп Ходиаровой при Сталине выслали из Крыма, где они родились. Их дочь родилась на спецпоселении, но реабилитировали ее только в 2017 году — уже после аннексии Россией Крыма. Но когда она захотела переехать в Крым, ей ответили, что местное законодательство не регулирует предоставление жилья реабилитированным лицам.

"Купить жилье в крупных городах им самим не по силам. Многие живут практически там же, где родились, рядом с бывшими лагерями ГУЛАГа. И с каждым днем их становится меньше", — говорит представитель истцов юрист Григорий Вайпан.

Право на получение жилья по закону есть только у двух поколений людей — у тех, кто непосредственно подвергся репрессиям, и у их детей, если они родились в местах лишения свободы, в ссылке, высылке или на спецпоселении. У внуков и правнуков этого права уже нет. Поэтому если ныне живущие жертвы репрессий не доживут до получения жилья, то это право будет безвозвратно утрачено, объясняет Вайпан.

Очередь к дому

К 2019 году три женщины — Алиса Мейснер, Евгения Шашева и Елизавета Михайлова проиграли споры с московской мэрией, отказавшейся поставить их в очередь на жилье, и дошли до Конституционного суда.

КС признал, что федеральный закон о праве репрессированных вернуться домой на практике не работал, а региональные власти вводили правила, препятствующие его исполнению. Эти дефекты и должен исправить законодатель, решил суд.

Исполнить это решение попыталось правительство. Но по законопроекту, который чиновники внесли в Госдуму, детей ГУЛАГа должны ставить в общую очередь, и получить жилье они смогут только через 25-30 лет: в Москве стоят в очереди больше 40 тысяч семей, в Санкт-Петербурге — больше 30 тысяч.

Проект вызвал скандал, за репрессированных вступились правозащитники, но в итоге он просто оказался заморожен. А Верховный суд признать это незаконным отказался.