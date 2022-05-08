09.05.2022, 00:06
ВИКТОРИНА К ДНЮ ЕВРОПЫ | Насколько хорошо вы знаете Европейский Союз?
ФОТО: Shutterstock
Проверьте свои знания и выиграйте наушники Apple AirPods Pro и другие отличные призы!
Вопросник проверит ваши знания о Европейском Союзе и Эстонии. Если вы читали статьи или слушали подкасты в рамках проекта «День Европы – 18 лет в Европейском Союзе» , то уже знаете ответы. Среди всех правильно ответивших будут разыграны наушники Apple AirPods Pro, среди всех ответивших на вопросы будут разыграны различные призы – такие как свитшоты «MINU EESTI. MINU EUROOPA.», бутылки для воды Delfi, термокружка Delfi и полотенца Delfi!
Проект подготовлен совместно Государственной канцелярией и Delfi.