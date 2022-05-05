В Мустамяэ появится новый футбольный холл

За строительством холла стоят футбольный клуб "Калев" и ТалТех, которые начинают совместное сотрудничество. Пневматический холл будет возведен на стадионе Технического университета на улице Рая. Целью университета и футбольного клуба является привить людям привычки к физической активности и популяризация спорта. В холле будут ждать студентов и сотрудников технического университета, а также всех любителей спорта.

Йоэль Линдпере ("Калев") подтвердил, что сотрудничество в создании пневматического холла является мечтой каждого эстонского футбольного клуба. "Сотрудничество в области спорта и образования с ТалТех дает нашему клубу новое дыхание, и я уверен, что между нами появятся хорошие идеи для спортсменов, студентов и района", — сказал Линдпере для клубного сайта.

Он добавил: "Сегодня потребности "Калева" достигли такого уровня, когда для развития профессионального футбола важно работать более чем на одном стадионе. Нынешний комплекс футбольного клуба "Калев" останется нашим тренировочным центром, но начало сотрудничества и создание новой футбольной базы даст нам дополнительный ход в реализации наших идей и видений".

Рагнар Клаван, президент клуба "Калев", подчеркнул: "Для меня важно, как и с кем мы реализуем наши видения в будущем. Сегодня я могу сказать, что ТалТех является для нас идеальным партнером как с нашими образовательными, так и спортивными разработками и мы надеемся ответить тем же".

Хендрик Фолль, проректор по учебной работе Таллиннского технического университета, подтвердил, что Технический университет ценит хорошее образование и в равной степени хочет внести свой вклад в эстонскую культуру и спорт. "Университет участвует в чемпионатах Эстонии по баскетболу, волейболу и настольному теннису. Теперь у нас есть амбиции сделать так, чтобы мы участвовали и в футболе".