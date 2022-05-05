”Реал” и ”Ливерпуль” сыграют в финале футбольной Лиги чемпионов

У ”Манчестер Сити” гол забил Рияд Марез (73-я минута). В составе ”Реала” отличились Родриго (90, 90+2), Карим Бензема (95). Первый матч между командами закончился со счетом 4:3 в пользу ”Манчестер Сити”.

”Реал” вышел в финал Лиги чемпионов (до 1992 года — Кубок европейских чемпионов) в 17-й раз в истории. Команда из Мадрида выиграла рекордные 13 трофеев, последний раз ”Реал” становился победителем Лиги чемпионов в 2018 году. В текущем розыгрыше турнира испанский клуб занял первое место в группе D, в ⅛ финала команда в двухматчевом противостоянии обыграла французский ”Пари Сен-Жермен” (0:1, 3:1), а в четвертьфинале была сильнее действующего победителя Лиги чемпионов ”Челси” (3:1, 2:3).

Бензема забил 10-й гол в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов и повторил рекорд португальского нападающего Криштиану Роналду. Португалец забил 10 голов в сезоне-2016/17. Также Бензема забил 322-й гол за ”Реал”, он на один мяч отстает от Рауля, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории мадридской команды. Первый — Роналду, забивший 450 голов.

”Реал” возглавляет Карло Анчелотти, он в пятый раз вышел в финал Лиги чемпионов в качестве главного тренера, что является рекордным показателем. Трижды он выходил в финал турнира с итальянским ”Миланом” (две победы — 2003, 2007; одно поражение — 2005), дважды — с ”Реалом” (победа в 2014 году). Для главного тренера ”Ливерпуля” Юргена Клоппа финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов станет четвертым: один раз в решающем матче играла возглавляемая им германская ”Боруссия” из Дортмунда (2013 год, поражение), два раза — ”Ливерпуль” (2018 — поражение, 2019 — победа).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Изначально встречу планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матча на арену ”Стад де Франс”.

История противостояний ”Реала” и ”Ливерпуля”