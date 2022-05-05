Навальный рассказал о предстоящем переводе в новую колонию. Что о ней известно?

Информация о том, что Навального готовятся перевести в Мелехово, появилась в соцсетях политика: "Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют "тюрьму в тюрьме" для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти".

Официально о переводе Навального из колонии в Покрове в колонию в Мелехово не сообщалось.

22 марта Лефортовский суд на выездном заседании во Владимирской области приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав виновным в особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. Политик вину не признал.

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления "Новичком". Он был задержан в аэропорту и по решению суда отправлен в ИК-2 в Покрове отбывать реальный срок по делу "Ив Роше". Летом того же года суд признал экстремистскими и запретил основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы политика в регионах.

Что известно о колонии в Мелехово

ИК-6 находится во Владимирской области, примерно в 150 километрах от ИК-2, где сейчас находится Навальный. СМИ неоднократно сообщали о фактах жестокого обращения с заключенными ИК-6.

Хотя пытки к заключенным применяются во многих российских колониях, ИК-6 в Мелехово - это "чудовищное место даже по таким безумным меркам", заявила соратница Навального Кира Ярмыш.

В июле 2018 году "Новая газета" писала о смерти 33-летнего заключенного Гора Овакимяна. Родственники Овакимяна рассказали журналистам, что администрация колонии почти неделю скрывала от них его смерть, а когда они увидели его тело в морге, на нем были гематомы и следы от электрошокера, сломаны пальцы на руках и ногах, повреждены половые органы. При этом в справке о смерти было указано, что Овакимян умер от пневмонии, промочив ноги в карцере.