ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (70-й день) | ЕС готовится ввести нефтяное эмбарго. Российские войска вошли на территорию завода "Азовсталь"

- Еврокомиссия обнародовала проект нового раунда санкций против России, которые могут

- нанести серьезный удар по российской экономике и бюджету;

- поэтапно ввести эмбарго на импорт российской нефти;

- отключить от SWIFT крупнейший российский банк, Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк;

- запретить в Европе три российских вещательных компании;

- расширить санкционный список за счет высокопоставленных военных и других лиц, причастных к военным преступлениям на территории Украины.

- Британия также в очередной раз расширила санкции в отношении России. Главная из новых мер - запрет оказывать России и ее фирмам услуги в сфере управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара.

- Беларусь утром в среду объявила большие учения - "внезапную проверку боеготовности".

- Главный раввин России Берл Лазар совершил крайне несвойственный ему поступок и осудил представителя российского руководства, а именно министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранеее заявил, что у Гитлера якобы были еврейские корни.

"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку", - заявил Лазар в комментарии Jewish Telegraphic Agency (JTA).

- В городе Васильков (Киевская область) новую набережную на реке Стугна назовут именем Бориса Джонсона, заявила мэр города.

- По данным СМИ, российским военным удалось прорваться на контролируемый полком Азов, морскими пехотинцами и пограничниками завод Азовсталь в Мариуполе. Там идет тяжелый бой.

"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет", - сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация в районе "Азовстали".

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