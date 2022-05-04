"Залезь, генерал, со мной в окоп. И сына своего сюда посади"

Денис Лапин командует 1-м гвардейским танковым полком, который входит в состав известной со времен Второй мировой войны Таманской мотострелковой дивизии. Это воинская часть №58198. Главное управление разведки министерства обороны Украины называло 1-й танковый полк среди тех частей, которые принимают участие во вторжении.

В российской армии есть подполковник Денис Александрович Лапин. Мы выяснили, что этот 36-летний подполковник - сын генерала Александра Лапина.

В Москве этот маневр потом начали называть "шагом доброй воли", в Киеве же заявили об успешном отражении агрессии.

Однако никаких военных успехов на этом направлении российская армия не добилась. В тот день (после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле ) Россия объявила об отступлении с киевского и черниговского направлений.

Автор этого сюжета телеканала "Звезда" рассказывает, что ордена Мужества, медаль "За отвагу", орден "За заслуги перед Отечеством", медаль Жукова командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области".

Утром 29 марта на сайте телеканала министерства обороны России "Звезда" появился сюжет: командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) российский генерал-полковник Александр Лапин вручает военнослужащим государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации в Украине. Церемония награждения прошла где-то на "черниговском направлении". Чтобы ее провести, генерал-полковник Лапин лично прибыл на территорию Украины.

"Поздравляю от всей души, за стойкость, мужество и отвагу. Поздравляю", - энергично говорит тот, что постарше. "Служу России ", - тихо отвечает ему награждаемый, его форма выглядит чуть более потертой, на правом рукаве наклеен кусок красного скотча.

Двое очень похожих друг на друга мужчин в полной боевой амуниции, современных касках и бронежилетах пожимают друг другу руку на фоне сломанного забора и белых украинских мазанок в одном из сел Черниговской области. По периметру стоит оцепление.

Родственники военнослужащих, проходивших службу в этой части, ознакомившись со скриншотами сюжета телеканала "Звезда", подтвердили Русской службе Би-би-си, что генерал Лапин награждает именно подполковника Лапина.

Судя по доступной информации о Лапине-младшем, отец всегда имел возможность присматривать за карьерой сына.

Лапин-старший в нулевые служил сначала начальником штаба, а потом и командиром 20-й гвардейской мотострелковой бригады с дислокацией в Волгограде. В одной квартире с ним какое-то время был зарегистрирован и Лапин-младший.

Именно в Волгограде, скорее всего, начинал свою военную карьеру и Лапин-младший: в 2009 году он (или его полный тезка) получил благодарственное письмо главы Волгограда — за "образцовое исполнение воинского долга, повышение авторитета и престижа военной службы". Этот самый полный тезка Лапина-младшего в звании лейтенанта командовал тогда танковой ротой отдельного танкового батальона в другой местной части.

Спустя шесть лет, в 2015 году, полный тезка уже командует танковым батальоном в той самой 20-й бригаде, которой тогда командовал Лапин-старший (к тому времени уже начальник штаба Восточного военного округа).

"Чтобы на отлично выполнить упражнение, экипажу нужно уложиться в три минуты. Произвести первый выстрел не позднее чем через 20 секунд и поразить все цели, причем танк - не более 2 снарядами", - комментировал Денис Лапин учения в репортаже местного филиала ВГТРК.

В 2016 году имя Лапина-младшего упоминается в ведомственной "Красной звезде". Там он рассказывал про "новый тактический прием" - "танковая карусель".

Сервис GetContact, который показывает, как номер абонента записан у его знакомых, отражает карьеру Дениса Лапина: у кого-то он был указан как капитан, у кого-то - майор, а кто-то знает его уже как подполковника.





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