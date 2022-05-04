Ласнамяэ ждет велосипедистов на открытие сезона

Сбор на мероприятие начинается в 13:30 перед Velomarket (Tähesaju tee 31). Заезд начнется в 14:00.

”Мероприятие такого формата проходит в Ласнамяэ впервые. Я очень рада, что в нашем районе появился активный предприниматель и по совместительству партнёр районной управы, кто с удовольствием вносит свой вклад в развитие района и предлагает жителям что-то новое и увлекательное. Совместный заезд для всех бесплатный и маршрут достаточно простой даже для неопытных велосипедистов” — сказала старейшина района Ласнамя Юлианна Юрченко.

Маршрут следующий: Velomarket — Тондираба — Меэлику — Певческое поле — Пирита теэ — ”Русалка” — Кадриорг — мост Маяка — Паэ — Паэ променад — Пунанэ — Варраку — Velomarket.

”Мы хотим развивать в Ласнамяэ сообщество велосипедистов. Именно по этой причине мы выбрали дату в преддверии Дня Матери, поскольку это лучшее время снизить темп и провести время с родными и близкими” добавил руководитель отдела маркетинга Velomarket OÜ Симо-Отть Паппэ.

Поездка продлится ориентировочно 1,5-2 часа. Приглашаем всех, у кого есть велосипед, самокат, электросамокат и прочие лёгкие средства передвижения. Заезд проведут работники магазина Velomarket, они же выдадут всю необходимую информацию о маршруте.

Среди всех участников будут разыграны 5 подарочных карт Velomarket на сумму 25 евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.