ВИДЕО | "Я безумен, поэтому держитесь от меня подальше!" Начнет ли Путин ядерную войну?

– Представьте, что вас пригласил украинский президент или премьер примерно с тем же вопросом, который вам якобы задавал Путин: что делать с экономикой, чтобы пережить военный период?

- Поскольку я этого никогда не делал, я бы сказал Зеленскому: "Извините, господин президент, я этого никогда не делал — не компетентен".

Если вопрос, что делать потом, то ответ будет примерно таким:

Первая часть работы — деньги, вторая — приоритеты восстановления, а третья, наверное, самая сложная. Можно, наверное, все восстановить… Вопрос денег и времени. Когда-то эта точка наступит, когда все восстановится и будет хорошо работать. И, наверное, самое простое, что можно в современном мире собрать, — это деньги. А дальше — вопрос. Если предположить, что вы, господин президент, или вы, господин премьер-министр, находитесь в прекрасной Украине будущего и у вас уже все восстановлено: дороги есть, электростанции работают, линии электропередач — замечательные, новые, больницы, школы, люди вернулись, все! Экономика что будет производить? Одно дело — восстановить инфраструктуру, а другое — запустить экономику. Чтобы она работала, производила и генерировала те самые доходы, которыми Сергею Марченко (Министр финансов Украины — прим.RusDelfi) бюджет финансировать.

<…>

И здесь есть две задачи — есть украинский бизнес и международный бизнес. И что-то я не помню, господин президент, чтобы в первые два года вашей каденции вы как-то сильно боролись с коррупцией. Или вы как-то сильно боролись за то, чтобы в Украине реформа судебная прошла. Или чтобы в Украине защищались права собственности. Господин президент, вы с этим будете бороться? Ведь вы поймите, что война не списала все те проблемы, которые были в Украине с точки зрения привлекательности инвестиционной, с точки зрения инвестиционного климата, взаимоотношений государства и бизнеса.

<…>

Поэтому при всей тяжести войны, при всей вовлеченности в текущую ситуацию нужно готовиться к жизни после победы.

– Скажите, по-вашему, Путину нужна третья мировая ядерная война?