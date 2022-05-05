"Флора" проведет благотворительный "Матч за мир" с украинской командой

Игра начнется в 19:00. В прямом эфире ее покажет телеканал ETV2.

В предварительной продаже полный билет стоит 10€, студенческий и школьный - 5€. Билеты продаются на сайте ФК "Флора" и Piletilevi. В день игры полный билет - 15€, студенческий и школьный - 10€. Пенсионеры и дети до 12 лет - бесплатно. Вся выручка от продажи билетов пойдет на поддержку Украины.

Ранее в рамках благотворительного тура по Европе киевское "Динамо" сыграло с варшавской "Легией" (3:1), стамбульским "Галатасараем" (3:1), "ЧФР Клужем" (0:0), дортмундской "Боруссией" (3:2) и загребским "Динамо" (2:2).

Запланированный на 14 мая матч чемпионата Эстонии между "Флорой" и "Легионом" перенесен на другую дату.

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