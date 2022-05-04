Российский журналист опубликовал рейтинг голкиперов, в котором Парейко выше Касильяса

В список журналист включил вратарей, сыгравших хотя бы один матч в топ-чемпионатах (Англия, Германия, Испания, Италия и Франция) и российской премьер-лиге в XXI веке (то есть, с 1 января 2001 года). При этом у самых пожилых вратарей учтены все карточки, полученные ими в том числе и в ХХ веке.

Карточки посчитаны в топ-чемпионатах + плюс РПЛ, в Кубках этих стран, в еврокубках (включая квалификации) и сборных.

"Был уверен в победе кого-то из испанцев, но Йенс Леманн нагнул всех и по желтым карточкам, и по красным. Думал, у Акинфеева будет побольше карточек. Ну и, кажется, это первый рейтинг, в котором Парейко (Сергей Парейко — экс-голкипер сборной Эстонии — прим. RusDelfi) выше Касильяса. Доннарумма, похоже, следующий лидер", — комментирует собственное исследование Пономарев.

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.