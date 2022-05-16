Ваше неравнодушие может спасти чужую жизнь — что делать, если вы увидели, что человеку стало плохо?
Месяц я провела в больнице — на улице мне стало плохо с сердцем, и я потеряла сознание. ”Скорая” приехала быстро, но все равно при таких ситуациях счёт идёт на минуты. Не знаю, была бы я жива и писала бы этот текст, если бы не люди на улице, которые вызвали ”Скорую помощь”. Поэтому от меня сегодня — пара практических советов для таких страшных и непредсказуемых ситуаций.
Если вы видите, что кому-то на улице плохо
Подойдите к человеку и убедитесь, что он в сознании и может вызвать помощь сам. Если нет — вызовите ”Скорую помощь”. Телефон для вызова — 112, звонок бесплатный.
До приезда ”Скорой” НЕ поднимайте и не перемещайте человека без сознания.
Обязательно останьтесь с пострадавшим до приезда врачей.
Постарайтесь выяснить имя, фамилию, место жительства человека на случай, если он потеряет сознание до приезда помощи, и передайте эту информацию работникам ”Скорой помощи” по приезду.
Если пострадавший — это вы
Будьте готовы предъявить документ, удостоверяющий личность или сказать работникам ”Скорой помощи”, где он находится. Хорошо, если Вы знаете свой личный код наизусть и можете его назвать.
Постарайтесь переместиться и сесть на землю или поверхность ближе к земле — так меньше вероятность удариться и пораниться при падении после потери сознания.
Если Вы не можете позвонить и вызвать помощь самостоятельно, попросите это сделать кого-то из прохожих и попросите остаться с вами до приезда ”Скорой помощи”.
Куда бы вы не шли, как бы торопились, помните, что от вашей внимательности и готовности оказать помощь может зависеть жизнь другого человека, не будьте равнодушными друг к другу.