Ваше неравнодушие может спасти чужую жизнь — что делать, если вы увидели, что человеку стало плохо?

Месяц я провела в больнице — на улице мне стало плохо с сердцем, и я потеряла сознание. ”Скорая” приехала быстро, но все равно при таких ситуациях счёт идёт на минуты. Не знаю, была бы я жива и писала бы этот текст, если бы не люди на улице, которые вызвали ”Скорую помощь”. Поэтому от меня сегодня — пара практических советов для таких страшных и непредсказуемых ситуаций.

Если вы видите, что кому-то на улице плохо

Подойдите к человеку и убедитесь, что он в сознании и может вызвать помощь сам. Если нет — вызовите ”Скорую помощь”. Телефон для вызова — 112, звонок бесплатный.

До приезда ”Скорой” НЕ поднимайте и не перемещайте человека без сознания.

Обязательно останьтесь с пострадавшим до приезда врачей.

Постарайтесь выяснить имя, фамилию, место жительства человека на случай, если он потеряет сознание до приезда помощи, и передайте эту информацию работникам ”Скорой помощи” по приезду.

Если пострадавший — это вы

Будьте готовы предъявить документ, удостоверяющий личность или сказать работникам ”Скорой помощи”, где он находится. Хорошо, если Вы знаете свой личный код наизусть и можете его назвать.

Постарайтесь переместиться и сесть на землю или поверхность ближе к земле — так меньше вероятность удариться и пораниться при падении после потери сознания.

Если Вы не можете позвонить и вызвать помощь самостоятельно, попросите это сделать кого-то из прохожих и попросите остаться с вами до приезда ”Скорой помощи”.

Куда бы вы не шли, как бы торопились, помните, что от вашей внимательности и готовности оказать помощь может зависеть жизнь другого человека, не будьте равнодушными друг к другу.