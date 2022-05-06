Последний Tour. Как Олег Тиньков управлял своей велокомандой

Теперь у Олега Юрьевича осталось куда меньше бизнеса, а значит, будет больше времени сосредоточиться на своем здоровье — один из богатейших людей России борется с лейкемией, — и, возможно, последить за своим любимым видом спорта. Ведь именно ”Тинькофф” в 2015-16 годах была одной из сильнейших велосипедных команд планеты, выигрывала и ”Джиро”, и ”Вуэльту”, завоевывала майку лучшего спринтера и звание горного короля на ”Тур де Франс”. Единственное, чего так и не удалось российской команде — это выиграть генеральную классификацию французского ”Тура”, самую престижную награду в велоспорте, желтую майку лидера. Уверен, эта заноза до сих пор сидит где-то в сердце Олега Тинькова.

Почему я так уверен? Потому что за всеми крупнейшими велогонками в мире мне довелось следить не через экран телевизора, а через лобовое стекло машины технической помощи, так называемой ”технички”, вереница которых следует за гоночным пелотом. Ведь я работал пресс-атташе команды ”Тинькофф”.