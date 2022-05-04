Арестович: по неподтвержденным данным, Израиль снял с Эстонии запрет на поставку оружия в Украину

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что у Гитлера тоже была еврейская кровь и что самые ярые антисемиты, как правило, евреи, сильно задело главу МИДа Израиля Яира Лапида. Он заявил, что слова Лаврова ”непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой”.

В связи с этим Израиль может начать поставлять оружие Украине. Это, возможно, случится не напрямую, а через третьи страны. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 3 мая, сообщает Лiга.

При этом Арестович допустил, что в связи с агрессивными выпадами России Израиль может начать помогать Украине, возможно, не напрямую, а через третьи страны.

"Я не знаю, но могу предположить, что что-то будет происходить каким-то образом через третьи страны. Я это видел только в открытых источниках, это все надо проверять, конечно. Но они принимают украинских солдат в свои госпитали, готовы предоставить Украине оборонительное вооружение — понятие "оборона", правда, широко трактуется — и есть непроверенная информация, что с эстонцев они сняли запрет на поставку (своего) оружия Украине", — сказал Арестович.

По его мнению, у Израиля есть много оружия, которое не может передать Украине НАТО.

"Мы видели все это в карабахской войне — его применяла армия Азербайджана. Например, дроны-камикадзе типа Harop, или Harpy. Есть, например, Spike — такой дальнобойный ПТРК, который позволяет оператору менять траекторию в ходе полета, перенацеливать — летела в один танк, полетела в другой. Мы видели из Карабаха множество таких картинок. И много-много чего другого — беспилотных летательных аппаратов, противотанкового вооружения и так далее", — сказал Арестович.

Он подчеркнул, что Израиль всегда будет думать о своем положении на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что у Израиля, несмотря на его технологическую, научную и военную мощь, небольшая территория. Он со всех сторон окружен соседями, имеющими превосходящие силы, и будет действовать исходя из безопасности своих граждан.