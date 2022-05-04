Новости Ида-Вирумаа
04.05.2022, 17:15

"Пускай Путин приедет, снимет украинский флаг и повесит флаг России". Возможно, из-за этих слов ученика исключили из гимназии Йыхви

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Виталий Бесчастный vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Екатерина Конакова
Владимир Путин на фоне российского флага
Владимир Путин на фоне российского флага
Фото: Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

Пост 18-летнего Антона Клименкова, экс-ученика гимназии из Йыхви, взорвал интернет. Он написал на своей странице в фейсбуке, что его вынудили уйти за некорректные, по мнению учителей и других учеников, слова об украинском флаге. При этом он их не говорил! Автор поста и руководство гимназии молчат. А общественность горячо спорит.

Сообщением в Фейсбуке, если считать эстонскую и русскую версию, поделились 1000 человек. В сумме более 700 комментариев и реакций. И это только на странице Антона. А сколько их у репостов — неизвестно.

О чем речь?

Из гимназии Антон ушел 17 марта добровольно, спустя почти месяц — 22 апреля — он рассказал историю, как, по его мнению, все было на самом деле. Почему он высказался через месяц, а не раньше? Действительно ли его исключили из школы за поддержку российской агрессии, если он, по его словам, даже не говорил об этом? Может ли школа исключить подростка за невинную беседу? У этой истории больше вопросов, чем ответов.

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