04.05.2022, 17:15
"Пускай Путин приедет, снимет украинский флаг и повесит флаг России". Возможно, из-за этих слов ученика исключили из гимназии Йыхви(1)
Фото: Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool
Пост 18-летнего Антона Клименкова, экс-ученика гимназии из Йыхви, взорвал интернет. Он написал на своей странице в фейсбуке, что его вынудили уйти за некорректные, по мнению учителей и других учеников, слова об украинском флаге. При этом он их не говорил! Автор поста и руководство гимназии молчат. А общественность горячо спорит.