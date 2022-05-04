ЕС анонсировал новые санкции: отказ от российской нефти, отключение ”Сбера” от SWIFT

В рамках пакета ЕС наложит запрет на импорт российской нефти, а ”Сбер” и еще два крупных российских банка будут отключены от SWIFT.

Помимо этого, на территории Евросоюза будет запрещено вещание трех крупных российских телеканалов (фон дер Ляйен не уточнила, каких именно).

Глава Еврокомиссии также анонсировала новые персональные санкции — в частности, под них попадут высокопоставленные офицеры, причастные, по мнению ЕС, к убийствам мирных жителей в Буче.

AFP со ссылкой на проект документа также сообщает, что под персональные санкции попадет патриарх Кирилл.

Новый пакет санкций ЕС станет уже шестым с начала войны в Украине.

Для вступления санкций в силу необходимо, чтобы их утвердили послы всех 27 стран ЕС. Как пишет ”Би-би-си”, на это, вероятно, уйдет несколько дней.

В войне России против Украины, по словам главы Комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), решается будущее Европейского Союза, передает DW.

Ответ на вопрос о том, как ЕС может стать сильнее, устойчивее к кризисам и ближе к гражданам, также будет дан в Украине, заявила фон Дер Ляйен, выступая в среду в Страсбурге в Европейском парламенте. "Украинки и украинцы отстаивают основополагающие идеи о том, что хозяевами собственного будущего должны быть они сами, а не какой-то иностранный лидер. Что руководствоваться надо международным правом, а не правом более сильного. И что Путин должен заплатить высокую цену за свою жестокую агрессию. — подчеркнула глава Еврокомиссии. — Вот почему будущее Европейского Союза также решается на Украине".