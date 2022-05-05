У ”Ливерпуля” — третий финал ЛЧ за пять лет

В первом матче ”Ливерпуль” уложил два гола за две минуты, здесь понадобилось чуть больше — пять, и все случилось чуть позже после перерыва — тогда через восемь минут, теперь — через 17.

Потом еще и ошибка вратаря Херонимо Рульи на выходе далеко за штрафную помогла ”Ливерпулю” выиграть — когда в пустые закатил Садьо Мане.

Весь перерыв казалось, что сенсационный ”Вильярреал” вполне может украсть у нас и великий английский финал, и супердуэль с ”Реалом” — и все-таки у команды Юргена Клоппа по-прежнему шансы на квадрупл.

Схему еще после жеребьевки решающих стадий идеально описал Филиппо Индзаги: ”Такие команды, как ”Ливерпуль” все время дают тебе ощущение, что ты в игре, что ты можешь забить — а потом наказывают”.

• ”Ливерпуль” вышел в третий за пять лет финал Лиги чемпионов, на этом отрезке до решающего матча так часто не доходил никто. Ливерпульцы играли там в 2018-м (проиграли ”Реалу”, когда феерил Гарет Бэйл), на следующий год выиграли (у ”Тоттенхэма” с ранним пенальти Мохамеда Салаха). И вот после двух вылетов раньше — снова шаг до трофея.

• У ”Ливерпуля” будет 10-й в клубной истории финал Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов — больше только у ”Реала” (16), ”Баварии” и ”Милана” (по 11). А среди английских клубов это с отрывом лучший показатель: ближайший — ”Ман Юнайтед” с пятью финалами, у ”Челси” — три, ”Сити” был в одном.

• Юрген Клопп в финале ЛЧ уже четвертый раз в карьере: еще ведь доходил с ”Боруссией”, когда проигрывал ”Баварии”. Теперь немец сравняется по участиям в финале Лиги чемпионов с Марчелло Липпи, Алексом Фернюсоном и Карло Анчелотти — правда, у итальянца в среду шанс попасть в свой пятый. Еще теперь Клопп — первый тренер, кому удалось за один сезон выйти во все три кубковых финала: ЛЧ, Кубок Англии и Кубок лиги (уже выигран).

Да и вообще ”Ливерпуль” — первый в истории английский клуб, вышедший во все три финала за один сезон.

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