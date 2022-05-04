Надежда эстонского дзюдо: прицел на Олимпиаду

Вильяр Липард, многократный чемпион и призер Эстонии в разных возрастных группах — молодежной, юниорской и взрослой, может похвастаться и медалями международных титульных соревнований. Цель 18-летнего дзюдоиста — попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париже и стать первым эстонским обладателем олимпийского золота по дзюдо.

Липард недавно финишировал девятым на турнире Большого шлема в Турции, и его тренеры говорят, что это только начало. ”Несмотря на свой юный возраст, Вильяр очень целеустремленный спортсмен, в ближайшем будущем он сможет заметно улучшить свои результаты. Однако соревнования высокого уровня также выявляют и слабые места, где требуется развитие. Мы больше сосредоточимся на захватах и лечении легких травм плеча, полученных на соревнованиях”, — прокомментировал тренер Липарда Владимир Степанян.

По словам лидера Эстонского союза дзюдо Кайдо Кальюлайда, Липард сегодня является самым перспективным молодым дзюдоистом Эстонии, у которого есть реальный шанс попасть на Олимпиаду в Париже. ”Борьба за медали на титульных состязаниях очень напряженная, потому что дзюдо набирает популярность в мире как вид спорта, предлагающий разностороннее развитие. Чтобы достичь вершины, необходима серьезная подготовка, а также чрезвычайно высокая мотивация, поддержка команды и вера болельщиков”, — сказал Кальюлайд.

В планы Липарда на этот сезон входят международные соревнования, где можно заработать очки для участия в Олимпиаде.

Вильяр Липард представляет спортивный клуб Audentes, спортсмена тренируют Владимир Степанян и Дмитрий Лепп.

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