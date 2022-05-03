СМИ: Сдавшегося в плен украинского военного с "Азовстали" убили, после того как показали живым на видео и пообещали сохранить ему жизнь

Видео со "сдавшимися" военными опубликовала пресс-служба народной милиции так называемой ДНР 20 апреля. Голос за кадром обещал военным "сохранение жизни и соблюдение международных законов об обращении с военнопленными".





Спустя неделю мать Дана Звоника, одного из солдат получила фотографию мертвого сына с характерной татуировкой, подтверждающей его личность.

В интервью CNN она высказала уверенность, что ее сына убили российские военные: 1-го мая тело было передано родственникам, и они увидели крупное отверстие на затылке погибшего.

Журналисты "Важных историй" связались с женой еще одного военного, попавшего в плен. 19 апреля он позвонил и рассказал ей, что их повезут в больницу в Новоазовске. Однако позже оказалось, что военных туда не привозили. ”Нам даже не сообщают, где их держат. Я обращалась в УБОП ДНР — меня культурно послали, сказали: "Вам здесь что, бюро добрых услуг?", — рассказала женщина. С тех пор никакой информации о пленных нет.

Осада Мариуполя продолжается почти два месяца, территория завода "Азовсталь" остается последним местом, подконтрольным Украине. 21-го апреля Владимир Путин приказал не штурмовать ”Азовсталь”, и вместо этого заблокировать зону ”так, чтобы там муха не пролетела”. За день до этого замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар записал видеообращение, в котором сказал, что военные не готовы сдаться в плен или оставлять в городе погибших и раненых, но согласны уйти, если им будет предоставлена такая возможность.

В начале мая при содействии ООН и МККК началась эвакуация мирных жителей с территории завода. Позднее, российская сторона возобновила штурм завода, обвинив полк ”Азов” в нарушении режима тишины. На заводе остаются около 200 мирных жителей.

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