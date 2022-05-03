Макрон заявил Путину о ”крайней тяжести” последствий войне в Украине

”[Макрон] выразил глубокую обеспокоенность Мариуполем и ситуацией в Донбассе и призвал Россию разрешить продолжение эвакуации с завода ”Азовсталь”, начатой в последние дни”, — сказано в сообщении.

Париж готов сотрудничать с компетентными международными организациями, чтобы помочь в снятии ”российской блокады экспорта украинских продуктов питания через Черное море”, указав, что она рискует привести к последствиям для мировой продовольственной безопасности.

В Кремле рассказали, что Путин заявил во время беседы с Макроном об игнорировании странами Евросоюза ”преступлений украинских силовиков”, а также обстрелов ими населенных пунктов в Донбассе.

Страны Запада, счел российский президент, должны приложить усилия для прекращения подобных ”злодеяний”. По его мнению, добиться этого можно, в частности, прекратив поставки на Украину вооружений, пишет РБК.

”Несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу”, — говорится в сообщении Кремля.

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