ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (69-й день) | Российские военные возобновили штурм завода "Азовсталь". Джонсон выступил перед Радой
Подводим итоги 69-го дня военного вторжения России в Украину
- С начала войны в Украине погибли 220 детей
Еще 406 были ранены. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.
По данным ведомства, вчера в результате ракетных обстрелов в Одессе погиб 14-летний мальчик. 17-летняя девушка была ранена.
- Украинская армия сообщает о гибели российского генерал-майора (это очень крупный офицерский чин)
По сообщению украинской армии, под Харьковом был убит генерал-майор Виталий Герасимов - награжденный орденами и медалями участник боевых действий в Чечне и Сирии. Сообщается, что он был начальником штаба и первым заместителем командующего 41 армией Центрального военного округа России. Подтверждения гибели генерал-майора Герасимова с российской стороны нет.
- Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена подписывать мирный договор с Россией, «только ее капитуляцию». Дмитрий Медведев на это ответил, что Владимиру Зеленскому «не нужен никакой мирный договор, для него мир — это конец».
- МИД России обвинил Израиль в «курсе на поддержку неонацистского режима в Киеве», назвав «антиисторическими» заявления главы МИД Израиля Яира Лапида о том, что евреи не уничтожали сами себя во время холокоста.
- В ООН сообщили об успешной эвакуации 101 мирного жителя с территории «Азовстали». В Минобороны РФ сообщили об ударах по огневым позициям ВСУ на «Азовстали». Замкомандир «Азова»* заявил о начале штурма завода
- Великобритания передаст Украине военную помощь на 375 миллионов долларов
Как пишет Reuters, в новый пакет помощи войдет оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, тяжелые беспилотники, бронированные автомобили и противобатарейная радиолокационная система.
- Олег Тиньков написал пост, в котором попрощался с «Тинькофф банком» и Россией. Также он обратился к российским олигархам: «Трусы, у вас одна жизнь, и ее нужно прожить, как человек».
- Российские военные возобновили штурм завода "Азовсталь".
Боевые действия начались еще накануне, а во вторник российские военные пошли на штурм "Азовстали" в нескольких местах, сообщил начальник управления патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.
- Борис Джонсон выступил перед Верховной радой.
Британский премьер-министр Борис Джонсон стал первым мировым лидером, выступившим перед Верховной радой по видеосвязи с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Владимир Путин издал указ, запрещающий государственным и частным лицам Российской Федерации совершать сделки, исполнять обязательства, переводить деньги и экспортировать сырьё лицам, находящимся под российскими санкциями. Список подсанкционных лиц ещё не опубликован.
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