ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (69-й день) | Российские военные возобновили штурм завода "Азовсталь". Джонсон выступил перед Радой

- С начала войны в Украине погибли 220 детей

Еще 406 были ранены. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

По данным ведомства, вчера в результате ракетных обстрелов в Одессе погиб 14-летний мальчик. 17-летняя девушка была ранена.

- Украинская армия сообщает о гибели российского генерал-майора (это очень крупный офицерский чин)

По сообщению украинской армии, под Харьковом был убит генерал-майор Виталий Герасимов - награжденный орденами и медалями участник боевых действий в Чечне и Сирии. Сообщается, что он был начальником штаба и первым заместителем командующего 41 армией Центрального военного округа России. Подтверждения гибели генерал-майора Герасимова с российской стороны нет.

- Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена подписывать мирный договор с Россией, «только ее капитуляцию». Дмитрий Медведев на это ответил, что Владимиру Зеленскому «не нужен никакой мирный договор, для него мир — это конец».

- МИД России обвинил Израиль в «курсе на поддержку неонацистского режима в Киеве», назвав «антиисторическими» заявления главы МИД Израиля Яира Лапида о том, что евреи не уничтожали сами себя во время холокоста.

- В ООН сообщили об успешной эвакуации 101 мирного жителя с территории «Азовстали». В Минобороны РФ сообщили об ударах по огневым позициям ВСУ на «Азовстали». Замкомандир «Азова»* заявил о начале штурма завода

- Великобритания передаст Украине военную помощь на 375 миллионов долларов

Как пишет Reuters, в новый пакет помощи войдет оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, тяжелые беспилотники, бронированные автомобили и противобатарейная радиолокационная система.

- Олег Тиньков написал пост, в котором попрощался с «Тинькофф банком» и Россией. Также он обратился к российским олигархам: «Трусы, у вас одна жизнь, и ее нужно прожить, как человек».

- Российские военные возобновили штурм завода "Азовсталь".