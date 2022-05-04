"Слышь ты, штрибан, фильтруй хрюканину!”: что имел в виду Новиков, отвечая Соловьеву
Журналист, языковед и блогер Ксения Туркова прокомментировала смысл того, что ответил пропагандисту Владимиру Соловьеву знаменитый уральский бард и шансонье Новиков. Давайте разберемся, кто же все-таки такой — штрибан?
Предыстория: телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург городом "мерзотной либероты". Уральский шансонье Александр Новиков оскорбился и записал видеообращение к Соловьеву. "Если бы тебе отвечала уралмашевская группировка, они бы тебе сказали: "Слышь ты, штрибан, фильтруй хрюканину насчет нашего города!" Многие слово "штрибан" от Новикова услышали впервые.
В переводе с тюремного жаргона "штрибон" — опытный преступник, который знает все о тюремном быте. Но есть и более широкое значение — просто пожилой человек (слово имеет негативную окраску).
Кстати, стоит отметить, что слово "штрибон" родственно слову "штрих" в значении "парень, мужчина, чувак".