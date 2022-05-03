Российские военные возобновили штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе

Как сообщил начальник управления патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, боевые действия начались еще накануне, а во вторник российские военные пошли на штурм "Азовстали" в нескольких местах.

"Почти сутки была артиллерийская и авиационная подготовка. Когда уехали автобусы, дали паузу. Начали бить и ночью, и днем, сейчас пошли на штурм завода в нескольких местах. Держим оборону, отбиваемся", — процитировали Вершинина в эфире украинского общенационального телемарафона.

Ранее о начале штурма заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода", — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что перед этим авиация несколько часов бомбила "Азовсталь".

"Возник масштабный пожар, дым от которого виден практически во всех районах Мариуполя", — заявил Цаплиенко.

Информацию о штурме изданию "Украинская правда" подтвердил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь. "Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм Азовстали", — сказал он.

"Мы знаем, что президенту [Украины Владимиру Зеленскому] докладывают о ситуации в Мариуполе, и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная", — передали "Украинской правде" в "Азове".

Российское минобороны подтвердило, что в районе "Азовстали" возобновились активные боевые действия. При этом в ведомстве заявили, что "украинские военные воспользовались режимом тишины на "Азовстали" и вышли на огневые позиции".

"Подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции", — утверждают в российском минобороны.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на "Азовстали" слышна артиллерийская стрельба, а над территорией завода поднимаются столбы дыма.