ПОДКАСТ | "Мне не обидно, что российских спортсменов мы не увидим на крупных турнирах. Это было бы странным"

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Недавно стало известно, что футбольные клубы России отстранены на следующий сезон от Еврокубков, страна не примет участие в Чемпионате мира и Лиге наций. "Это решение касается не только футбола. Россию забанили во всем спорте, пока кроме шахмат. Шахматисты не одобрили "спецоперацию". Тех гроссмейстеров, которые подписали письмо против войны — их приглашают", — сказал Андрей Шумаков. По его мнению, запрет на участие в евротурнирах сильно ударит по бюджету, а многие легионеры покинут клубы.

"Лично мне жалко Данилу Медведева и других теннисистов. Они все-таки выступают за себя, за свою фамилию. Рейтинг страны на них никак не влияет, многие против войны и открыто об этом говорят", — добавил Виталий Бесчастный.

Многим жаль, что в ближайшие годы не смогут насладиться выступлением российских гимнасток, хоккеистов и биатлонистов. Однако сейчас, во время войны, другой реакции спортивного сообщества ожидать было бы странным.

"Нет. Мне не обидно. Это было бы странным. В 1939 году, когда Германия начала войну против Польши, в Буэнос-Айресе проходил шахматный турнир с лучшими спортсменами. Часть команд отказалась играть со сборной Германии тут же. И ведь не все немецкие спортсмены разделяли взгляды Гитлера.

К сожалению, сейчас забанены все. Мне было бы обидно, если лыжница Вероника Степанова, которая сейчас открыто поддерживает Путина, принимала бы участие в соревнованиях наравне с другими. Во-вторых, было бы неприятно другим спортсменам. К счастью, она этого делать не будет. Могли бы быть конфликты", — резюмировал Шумаков.

В рамках подкасты мы поговорили и про результаты сборной Эстонии на Чемпионате мира по хоккею. Эстония заняла третье место в первом дивизионе группы В. Проиграла Украине, Польше и Японии, но победила Сербию.