Патриарх Кирилл: "Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать". Правда ли это?

С объявления войны Россией и перехода границы русским корпусом началась и последняя русско-шведская война — 1808–1809 годов. Справедливости ради отметим, что две предыдущие (1741–1743 и 1788–1790 годов) были начаты Швецией, пытавшейся оспорить итоги Северной войны.

Северная война также началась по инициативе России. В коллективной монографии ”История Северной войны 1700–1721 годов” указано, что 9 (20) августа 1700 года, спустя день после получения известия из Константинополя о подписании перемирия с Турцией на 30 лет, Россия объявила войну Швеции. Русские войска начали выдвижение из Москвы через Новгород к Нарве, взятие которой считалось первоочередной задачей.

Россия была инициатором русско-шведской войны 1656–1658 годов, целью которой было возвращение утраченного в начале XVII века, во время Смуты, выхода к Финскому заливу. Решение о начале войны было принято в феврале 1656 года, но активные боевые действия начались только летом. Царь Алексей Михайлович ждал постройки речных судов для передвижения боевых припасов, осадной артиллерии и продовольствия по Западной Двине (Даугаве), как сообщает историк Олег Курбатов.

Один из примеров наступательных боевых действий, инициированных Россией, — Ливонская война, начатая в январе 1558 года. ”В 1558 году русские войска прошли через Ливонию огнём и мечом от Пскова до Ивангорода, разорив окрестности Дерпта”, — писал доктор исторических наук, профессор СПбГУ Руслан Скрынников. Заведующий кафедрой истории славянских и балканских стран СПбГУ Александр Филюшкин уточняет: ”Есть русская грамота об объявлении войны Ливонскому ордену, сохранившаяся в оригинале. Она датируется ноябрём 1557 года. Иван Грозный прождал положенные три года с момента заключения договора, не дождался обещанной выплаты дани и пошёл, как и было обещано, "сыскивати дань" самостоятельно. То есть русское вторжение в Ливонию — спланированная акция”. Однако, отмечает историк, уже в декабре 1557 года состоялись переговоры между русскими и ливонскими дипломатами, после неудачи которых русская армия совершила в январе 1558 года набег вдоль Чудского озера.

Россия на протяжении своей многовековой истории не раз воевала с соседними (и не только) государствами, ведя боевые действия на собственной земле и на территории других стран.

5 февраля (25 января по старому стилю) 1808 года император Александр первым направил в Стокгольм ультиматум, означавший начало войны, который вследствие сложных погодных условий (по официальной версии) был доставлен по адресу только через три недели. К этому моменту русский корпус уже перешёл границу между двумя странами, проходившую примерно по нынешнему рубежу между Россией и Финляндией.

Россия неоднократно начинала боевые действия и в войнах против Турции. В войне 1735–1739 годов формальное её объявление было отложено до 1736 года. Русская армия под командованием фельдмаршала Буркхарда Миниха взяла Азов и Очаков, дважды занимала Крым, который была вынуждена покинуть вследствие отсутствия продовольствия и эпидемии чумы.

Последующие две русско-турецкие войны (1768–1774 и 1787–1791 годов) начались после отклонения Екатериной II ультиматумов Порты, с действий османской армии на суше и флота на море. Инициатором войны 1806–1812 годов стал турецкий султан Селим III, сместивший без согласия России молдавского и валахского господарей Александра Мурузи и Константина Ипсиланти и закрывший проход через Босфор для российских судов. Русские войска, согласно 16-й статье Кючук-Кайнарджийского договора 1774 года, заняли княжества, в ответ Турция объявила войну России в декабре 1806 года.

Советская Россия, а затем СССР также не раз вели войны, которые можно назвать агрессивными. В частности, в мае 1920 года, вопреки заверениям о скором выводе Каспийской флотилии из порта Энзели после захвата судов белогвардейского флота и вывоза имущества белой флотилии, корабли РСФСР и десантный отряд моряков остались на персидской территории и в течение длительного времени поддерживали правительство Персидской Советской Республики. В феврале-марте 1921 года подразделения 11-й армии заняли Грузию.

Вряд ли можно признать оборонительной войной кампанию в сентябре 1939 года, когда Красная армия нанесла удар в тыл польским войскам, пытавшимся продолжать сопротивление немецкому вторжению.

Наконец, СССР, обвинив Финляндию в повлёкшем человеческие жертвы обстреле советской территории у деревни Майнила на Карельском перешейке (в действительности находившийся на этом участке 68-й стрелковый полк 70-й стрелковой дивизии 7-й армии не имел потерь в личном составе), потребовал от Хельсинки отвести войска и в ответ на просьбу финской стороны об объективном расследовании инцидента объявил войну Финляндии. В ответ на просьбу Лиги Наций о прекращении боевых действий и начале переговоров с правительством Финляндии Москва ответила, что не находится в состоянии войны и отношения двух стран урегулированы договором о взаимопомощи и дружбе с марионеточным правительством Финляндской Демократической Республики. 14 декабря СССР был исключён из Лиги Наций.

Итог: Неправда.