Кто ж его посадит? Международный уголовный суд и война в Украине

Глеб Богуш — российский юрист, специалист по международному уголовному праву, до 2022 года преподавал право в Московском государственном университете и Высшей школе экономики.

Юридических механизмов для будущих процессов достаточно. Помимо Украины целый ряд государств объявили об уголовных расследованиях (Польша, Германия, страны Балтии, Швеция, Дания и др.). Множатся инициативы создания специального трибунала. Тем не менее ведущую роль должен сыграть постоянный Международный уголовный суд, который уже через несколько дней после начала вторжения начал свое расследование.

Поддержка, которой пользуется МУС в этом кейсе, беспрецедентна. 43 государства (первой стала Литва) приняли декларации о "передаче ситуации" в Украине (передача ситуации - термин из Статута МУС, эта формула позволяет избегать преждевременных обвинений в адрес конкретных лиц) в Международный уголовный суд, и его прокурор Карим Хан официально начал расследование 2 марта. В истории была только одна коллективная "передача ситуации" в Венесуэле в 2018 году — тогда декларации в Суд направили шесть стран.

Кроме того, сейчас многие государства заявили о готовности оказать дополнительную, сверх взносов, финансовую помощь МУ в проведении расследования.

Как работает МУС

Международный уголовный суд был основан в 1998 году на Римской дипломатической конференции. Статут Суда, названный римским, вступил в силу в июле 2002 года, в 2003-м Суд приступил к работе в Гааге. Потенциально МУС — универсальный орган уголовного правосудия, способный при определенных условиях судить любое лицо, совершившее геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.

Однако юридически МУС — международная организация, которая на деле может меньше, чем любое из государств, в нее входящих. В обычных ситуациях МУС может расследовать только те преступления, которые совершены на территории государств-участников или гражданами таких государств.