Экс-однокурсник Путина по школе КГБ: пророссийски настроенные люди в Эстонии немного притихли, так как поняли, что живут в приличной стране и никто их не притесняет

Продажных людей больше, чем приличных людей. Вот, например, наше интервью все равно прочитают приличные люди, а те, кто привык смотреть телевизор и ни о чем не задумываться, его даже не заметят. Приличные люди прочитают интервью и скажут: ”Мы так и думали, спасибо, что сказал вслух еще раз”. Я сомневаюсь, что те, кто верит Путину и ловит каждое его слово, прочтет наше интервью и скажет самому себе: ”Мне надо задуматься, может, я все не так себе представляю и надо пересмотреть свою точку зрения”. Может быть знание об ужасах, которые российская армия творит в Буче, Бородянке, Ирпене и ряде других мест, заставит таких людей немного задуматься. Путин двадцать седьмого февраля заявил, что приказал привести силы ядерного сдерживания в режим повышенной боеготовности, и это заставило обывателей встряхнуться, все заговорили о Третьей мировой войне, о ядерной войне. И это заставило задуматься любителей Путина, может быть, у него не все в порядке с головой, может, мы напрасно его слишком сильно любили?

Я думаю, что русскоязычные и пророссийски настроенные люди в Эстонии, немного притихли, так как поняли, что живут в приличной стране и никто их не притесняет. Нужно выучить местный язык и взять паспорт страны, в которой проживаешь. Это человеческий минимум — выучить язык страны, в которой живешь. Если человек живет в Эстонии и при этом говорит, что Россия — самая лучшая страна, почему бы ему и не поехать в Россию? Там семнадцать с половиной миллионов квадратных километров, куча территории! И пусть живет себе радостно в стране, которую любит. Почему люди хотят жить в Таллинне, Риге или Вильнюсе и оттуда любить Путина? Любить Путина лучше из России. Но я надеюсь, что эти люди поняли, что если, не дай бог, у Путина получится в Украине, то следующими станут Польша и Прибалтика.