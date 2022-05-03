”Я перепугалась, что мой ребенок не дышит”. Интервью с матерью, пережившей авиаудар в Мариуполе с новорожденным сыном

У нас в городе был комендантский час, и муж боялся: если у меня начнутся схватки, что со мной делать и куда меня везти. Там и днем было страшно ехать на машине, а если бы еще и ночью… Поэтому 3 марта меня соседи отвезли в роддом .

Когда уже начали обстреливать не с восточной стороны, а с другого конца города и когда уже никого не выпускали, дней через три-пять после 24 февраля, — выключили свет, пропала связь, вода. Единственное, что было, — это газ. Но у нас все было электрическое, и тут у нас начались проблемы. Мне стала свекровь раз в день приносить еду, горячее. Когда пропал свет, магазины перестали работать. А дальше уже шло [обстрелы] все к нам, ближе и ближе.

Первые три дня люди стояли в очереди в магазины, все разгребали. Я помню только, что в аптеку пошла, меня пропустили без очереди из-за того, что живот был. Люди делали все запасы, а я — по минимуму, потому что у меня был настрой, что мы в случае чего сядем в машину и уедем.

Я [на момент начала вторжения] была в декрете, по работе уже все дела передала — и думала готовиться [к родам], докупать вещи, которые мне были нужны. Позвонил брат, сказал: ”Сходи купи памперсы”. Я вообще планировала родить сначала спокойно, а потом уже вещи покупать по мере необходимости. Но он меня уверял: ”Сходи купи памперсы и детское питание, потому что мало ли — потом ничего не будет”. Мы с мужем поехали купить продукты. Честно, я не думала, что так у нас будет все… Что надо делать запасы продуктов. Я была немного к этому всему не готова.

— Двадцать четвертого февраля меня рано утром разбудила мама — с паникой: ”Лена, война началась”. Я ей не поверила, спросила: ”Что за бред несешь?” Уже потом мы с мужем начали в интернете смотреть — но, кроме выступления Путина, там еще ничего не было. Насколько мне известно, у нас в Мариуполе тогда обстреляли два микрорайона, Восточный и Черемушки (мариупольский горсовет 24 февраля сообщал о разрушениях и пострадавших от ”вражеского обстрела” микрорайона Восточный; об обстреле Черемушек на другом конце города не сообщалось, — прим. ”Медузы”). Но мы там не жили, у нас все было тихо-спокойно.

Город уже очень сильно обстреливали, и наш район тоже. Когда я родила, муж ко мне пришел, сказал: ”Ты как можно дольше оставайся в роддоме”. Обычно на третий день выписывают, но те, у кого была возможность, уже в первый день уезжали. А я осталась на один день позже.

— Шестого марта начались схватки: я ночь не сплю, только в четыре утра где-то прилегла поспать. И тут открываю глаза — яркая вспышка, все резко выбегают. Что-то стало происходить, мы выбежали в коридор, и со стороны кабинетов полностью повыбивало окна. Три кабинета остались без окон. Нас всех спустили в подвал, я еще тогда побоялась, что мне в подвале придется рожать… Но врачи походили, посмотрели, что все нормально… То есть я в итоге рожала, тьфу-тьфу, в род[ильном] зале. Шестого марта я родила ребенка.

У нас все было относительно спокойно: нас научили, что, если происходят обстрелы, надо выходить в коридор, ложиться вниз головой либо бежать в бомбоубежище. Но было терпимо, и я до бомбоубежища даже не спускалась. Пятого марта я сходила посмотреть хотя бы, что это за подвал, чтобы в случае чего знать, куда бежать.

Врачи многие не работали, потому что транспорт уже не ходил, а те, кто рядышком жил, приходили в свои смены. Заведующий отделением — он вообще, говорят, днем и ночью там был.

У нас в городе три роддома: один на левом берегу [реки Кальмиус], один на Пентагоне (народное название одного из районов Мариуполя, — прим. ”Медузы”) и один [роддом № 3] в городе. Когда началась война, роддом на левом берегу сразу обстреляли, они уже через три дня были без воды, без света — без ничего, там постоянно обстрелы шли. Там повыбивало окна, и у всех рожениц принимали роды в подвале. На тот момент, когда я ложилась в больницу, его уже закрыли, всех оттуда перенаправляли [в другие больницы]. В тот роддом, который на Пентагоне, заехали, как говорят, военные на верхний этаж, и там тоже начались постоянные обстрелы. Всех рожениц перевезли в городской роддом [№ 3], который единственный оставался работать. Мы, беременные, лежали на втором этаже.

Девятого числа — помню, что это было между тремя и четырьмя часами дня, — я сидела в палате, уже ребенка покормила. Слава богу, одела его — отопления в палате не было, было около 16 градусов. И я просто услышала, что летит самолет. Помню, мы с девочкой были вдвоем в палате, я говорю: ”Самолет!”

Я надела рюкзак, ребенок был тут же, на руках, — [обрадовалась] что хоть одетый, что его не надо одевать. И вот только я встала с кровати, произошел сильный взрыв. Я даже не успела до коридора дойти. И я лежу на корточках — меня, видимо, взрывной волной прибило, ребенка собой накрыла. Обернулась — там уже ни окон, ни дверей, ничего нет. Все побитое. Вышла в коридор — там тоже все в стеклах. Люди перепуганные. Я была возле палаты, вернулась, взяла куртку и одеяло, потому что в подвале же холодно.

Кто совершил налет? Седьмого марта постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы Украины, «выгнав весь персонал роддома № 1 (на самом деле речь идет про роддом № 3, — прим. „Медузы“) в Мариуполе, оборудовали в нем огневую позицию». После бомбардировки роддома, 10 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что «этот родильный дом» в Мариуполе «давно захвачен батальоном „Азов“ и прочими радикалами». Минобороны РФ заявляло, что «якобы имевший место „авиаудар“ — полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории» и что весь персонал и пациенты были «разогнаны националистами». «Здание больницы из-за выгодного тактического расположения близко к центру города переоборудовано в опорный пункт нацбатальона „Азов“», — говорили в ведомстве.



Эксперты ОБСЕ пришли к выводу, что атаку на роддом в Мариуполе преднамеренно совершила Россия.

И тут как раз этот самолет — то ли он второй раз возвращался, то ли еще где-то бомбу сбрасывал… Нам начали говорить: ”Выходите! Спускайтесь в подвал”. А я была в самом конце [этажа], у меня была предпоследняя палата, то есть надо было пол-этажа пройти. Люди все в крови… Жутко это все было. У меня была единственная цель — спуститься. Кто-то босиком по всем этим стеклам…

Когда я уже в подвал спустилась, мне показалось, что у меня ребенок, наверное от этого удара, не дышит. Он впал в какой-то сон: ты его трогаешь, а он абсолютно не реагирует. Я перепугалась, что он не дышит, умер. После этого [то есть после этих событий] он у меня долго так засыпал, и его было очень тяжело будить. Кто-то сказал — может, там контузия какая-то.

Мы были на втором этаже, прошли все это отделение, открылся двор — [я увидела] последствия [в том месте], где упала эта бомба. Там стояли машины, как консервная банка сжатые, горели. Когда мы спустились в подвал, там уже кому-то оказывали помощь, кто сильно раненный, кто не сильно. У меня — может, оттого, что в самом конце этого здания была, — только на ребенка осколки попали. Я где-то поцарапалась, но не сильно. Тьфу-тьфу, все обошлось.