Российские футбольные клубы отстранены от еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне 2022/23, включая Лигу наций.

В следующем сезоне российская сборная должна была выступить в Лиге наций во втором по силе дивизионе в группе В с командами Исландии, Израиля и Албании. Команда, которую тренирует Валерий Карпин, автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

В сезоне 2022/23 российские клубы не смогут сыграть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а также в женской Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА. Помимо этого. Россия не будет представлена в футзальной Лиге чемпионов.

Женскую сборную России отстранили от участия в финальной стадии чемпионата Европы 2022 года, который пройдет с 6 по 31 июля в Англии. Ее заменит национальная команда Португалии. Также женскую сборную отстранили от дальнейшего участия в квалификации к чемпионату мира 2023 года.

Женская сборная России не примет участие в финальной стадии футзального Евро-2022. Ее заменит сборная Венгрии, занявшая вслед за Россией второе место в первой группе основного раунда квалификации.

Сборные России не примут участие в розыгрыше чемпионатов Европы-2022/23 среди юношей и девушек до 17 и 19 лет. Сборные, попавшие в группы с россиянами, будут вести борьбу в мини-турнирах с участием трех команд.

При жеребьевке основного раунда европейской квалификации на ЧМ-2024 по футзалу Россию заменит сборная Норвегии, которая была в предварительном раунде лучшей среди обладателей третьих мест.

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