Ласнамяэ
02.05.2022, 20:13

В Ласнамяэ продолжаются бесплатные спортивные тренировки

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Парк Паэ
Парк Паэ
Foto: Jaanus Lensment

В Ласнамяэ продолжается серия тренировок по скандинавской ходьбе, йоге и занятия в уличном тренажерном зале. Все тренировки проводятся бесплатно.

”В апреле интерес к тренировкам проявлялся достаточно активно. На данный момент погода для тренировок на улице становится лучше, в связи с чем, ждем тренироваться всех тех, кто в апреле не воспользовался данной возможностью. Тех, кто предпочитает заниматься спортом в помещениях мы также ждём на тренировки по йоге” — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В мае правильной технике скандинавской ходьбы можно будет научиться в парке Паэ под руководством инструктора Эстонской ассоциации скандинавской ходьбы Рене Меймера. Тренировки пройдут 4, 11, 18 и 25 мая. Сбор в 11:00 перед зданием управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Занятия в парке Тондираба проходят по воскресеньям 15 и 29 мая с 14.00. Место сбора находится на стоянке напротив главного входа ледового холла Тондираба (ул. Варраку, 14), со стороны троп здоровья. Участие и аренда инвентаря - бесплатные.

Тренировки на уличных тренажерах в парке Тондираба продолжатся под руководством Дианы Могиш. Занятия пройдут 8 и 22 мая с 14:00. Тренировке предшествует разминка с элементами FitBox.

Продолжатся и занятия йогой в центре культуры ”Линдакиви” (Я. Коорти, 22) под руководством тренера Энели Яагер. Занятия йогой, на которых можно будет воспользоваться имеющимися в центре ковриками для йоги, будут проходить по понедельникам 9, 16, 23 и 30 мая с 11:00. На занятие можно попасть только по предварительной регистрации по телефону 645 7702. Хотя количество мест ограничено, наличие свободных мест стоит уточнить по телефону, поскольку иногда зарегистрированные участники отказываются.

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