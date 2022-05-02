ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (68-й день) | В Израиле возмущены высказыванием Лаврова. Украина назвала первого подозреваемого в убийствах в Буче

- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью "Радио Свобода" (внесено в реестр "иноагентов" в России), заявил, что в понедельник началась эвакуация мирных жителей из Мариуполя.

Автобусы должны подобрать людей, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье. К колонне автобусов можно присоединяться на личном транспорте, сказал Андрющенко.

- Россия обстреливает неработающий мост под Одессой.

Российская армия наносит удары по железнодорожному мосту через залив Днестровский лиман в поселке Затока под Одессой.

- Убийства в Буче: названо имя первого подозреваемого. Командир подразделения Нацгвардии РФ Сергей Колоцей подозревается в убийстве четырех безоружных жителей города и пытках еще одного мужчины.

- Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого есть погибшие и раненые.

- Лавров заявил, что евреи — ”самые ярые антисемиты”, а у Гитлера ”тоже была еврейская кровь”. В Израиле его слова назвали возмутительными.

Лавров сказал это в эфире итальянского телевидения в ответ на вопрос о том, как Россия может называть нацистским режим, который возглавляет еврей Владимир Зеленский.

- Венгрия пригрозила заблокировать попытки ЕС расширить запрет на импорт российских энергоносителей.

- Олег Тиньков заявил, что Кремль вынудил его продать ”за копейки” долю в ”Тинькофф”.

- УЕФА запретил российским футбольным клубам выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона 2022/2023, сообщает пресс-служба организации.

- ЕС объявит о шестом пакете санкций против России до 9 мая — корреспондент ”Радио Свобода” Рикард Йозвяк.

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