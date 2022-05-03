Правда ли, что Google Maps перестал скрывать изображения секретных военных объектов на территории России?

17 апреля 2022 года украинское издание Defense Express опубликовало материал ”Найти бункер Путина: Google открыл качественные спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ”. На следующий день новости с подобными заголовками появились как в других украинских изданиях (УНИАН, ”Сегодня”, ”Апостроф”, ”Фокус”, ”Украинская правда”, ZN.ua), так и в российских (”Рен-ТВ”, ”Секрет фирмы”, DailyStorm, ”Царьград”). Авторы этих публикаций утверждают, что ранее существовали некие ограничения на публикацию такого рода изображений (причины не называются), но теперь эти ограничения сняты. Большинство статей и сообщений проиллюстрировано снимками пяти объектов: авианесущего крейсера ”Адмирал Кузнецов”, хранилища ядерных боеприпасов под Мурманском, лётно-испытательного полигона с новейшими истребителями Су-57, шахтной пусковой установки и авиабазы под Курском. В некоторых статьях упоминаются также печально известный из-за инцидента 8 августа 2019 года полигон Нёнокса, база подводных лодок на Камчатке, атомный ракетный крейсер ”Пётр Великий” и другие объекты.

Первым делом мы привязали бо́льшую часть вышеупомянутых космоснимков к местности. Затем с помощью десктопной версии сервиса Google Earth мы убедились в том, что все найденные объекты были качественно отсняты из космоса далеко не единожды. К примеру, лётно-испытательный полигон в Астраханской области (координаты 48.3092275, 46.1871688) был сфотографирован в течение 2021 года не менее 13 раз (на иллюстрациях ниже это видно в левом верхнем углу, каждому снимку соответствует белая риска). Пусть самая свежая фотография этой локации была до апреля действительно недоступна или размыта. Однако легко убедиться, что соседние по времени снимки не хуже качеством и не менее информативны.