Глава МИД ЭР Лийметс в Израиле: Россия должна потерпеть болезненную неудачу в Украине

Министр иностранных дел Лийметс на встрече с министром иностранных дел Лапидом подчеркнула, что для прекращения войны России важно провалить ее агрессивные планы, как в военном, так и в политическом плане, и продолжать всячески помогать Украине. ”В интересах всего демократического мира отразить агрессию России и заставить ее вернуться к своим границам. Эта война должна стать для России долгосрочной стратегической ошибкой, чтобы оккупация территорий суверенных государств и убийства мирных людей не повторились”, — сказала Лийметс.

Говоря о хороших двусторонних отношениях между Эстонией и Израилем, Лийметс, встретившись как с министром иностранных дел, так и с министром обороны Израиля, подчеркнула наше стремление к дальнейшему развитию сотрудничества в области кибербезопасности и цифровых технологий. ”Мы видим большие возможности для обмена опытом и уроками. Израиль также является одной из ключевых стран в сфере кибербезопасности для Эстонии, и у нас уже есть активный диалог”, — сказала министр иностранных дел Эстонии. Лийметс добавила, что развитие сотрудничества в области обороны между двумя странами также имеет важное значение.

Во время встреч с министрами иностранных дел и обороны Израиля Лийметс подчеркнула достижение региональной стабильности, говоря о ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и ближневосточном мирном процессе.

В ходе визита министр иностранных дел Эстонии также встретится с советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой и председателем эстонско-израильской парламентской группы Симоном Давидсоном.

Сегодня министр Лийметс также возложила венок к Всемирному мемориальному центру Холокоста ”Яд ва-Шем” и посетила Центр мира и инноваций имени Переса. Завтра министр иностранных дел отправится в сектор Газа.

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