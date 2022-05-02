Рецидивист бежал из тюрьмы с охранницей. Власти предлагают награду в 10 тысяч долларов

Побег произошел утром минувшей пятницы. 56-летняя Вики Уайт сама вывезла рецидивиста из тюрьмы, сказав начальству, что везет его в суд на консультацию с психиатром. Как оказалось позже, никакой консультации в тот день запланировано не было, а сама Уайт действовала не по протоколу — по правилам, опасного преступника вне тюрьмы должны сопровождать двое охранников.

Уайт сказала коллегам, что, оставив преступника в суде, сама пойдет к врачу, потому что плохо себя чувствует. Позже выяснилось, что осмотра у врача у нее на тот день тоже назначено не было. Не было запланировано и осмотра у судебного психиатра, к которому она якобы повезла Кейси Уайта.

Теперь преступник, вероятно, вооружен: Вики Уайт на работе носила с собой девятимиллиметровый пистолет. В заявлении службы маршалов США говорится, что Уайт представляет серьезную опасность для общества и для сотрудницы исправительного учреждения.

Служба предлагает награду в 10 тыс. долларов за любую информацию, которая приведет к его поимке и установлению местонахождения Вики Уайт.

"Примерный сотрудник"





Вики Уайт проработала в управлении исполнения наказаний Алабамы 25 лет и занимает пост заместителя директора коррекционного департамента тюрьмы округа Лодердейл. В ее работу входит доставка заключенных в суд. Ее должность предполагает свободный доступ ко всем заключенным.

Охранница и преступник покинули тюрьму около девяти утра в пятницу, а примерно в 11 часов ее пустой патрульный автомобиль нашли на стоянке торгового центра.

Уайт пытались дозвониться, но ее телефон был отключен. До врача она так и не доехала.

В субботу полиция просмотрела видеозаписи с места, где нашли машину Уайт, но не обнаружила ничего существенного, рассказал на пресс-конференции шериф округа Лодердейл Рик Синглтон.

"Я могу вам сказать, что все сотрудники этого управления в шоке от ее исчезновения и вообще от произошедшего", — заявил он на пресс-конференции.