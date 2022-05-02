Журналистка из Молдовы — RusDelfi | "Мы всё чаще обсуждаем между собой, кто куда поедет в случае войны"
Конечно, в последнее время в Молдове становится всё беспокойней. Будучи соседями со страной, где проходит война, это неизбежно. Мало того, что с начала боевых действий многие испугались, и до сих пор борются с постоянным стрессом, так и в свете последних событий в Приднестровье я лично знаю нескольких людей которые уехали или собираются уезжать за границу.
Насколько реальна опасность — об этом остается только гадать. Вчера The Times, ссылаясь на источники в украинской разведке, написал, что в Кремле приняли решение о войне против Молдовы. Лично я, после десятков подобных новостей в последние недели, не особо остро отреагировала на такое сообщение. Министерство обороны Молдовы сегодня заявило, что не существует доказательств какой-либо реальной угрозы. С другой стороны, о возможной войне в Украине тоже никто до последнего не думал. Кому верить? Не знаю. Никто не знает.
Несмотря на это, напряжение нарастает постоянно. Практически при каждой встрече со знакомыми первая тема для обсуждений — это то, кто куда будет бежать в случае ухудшения ситуации. Молдова — бедная страна, и практически у каждого есть родственники или хотя бы друзья за границей, которые уехали туда на заработки. В основном это Европа. Но особо никто никуда не торопится — в гостях хорошо, а дома лучше. Все-таки не у всех есть такие финансовые возможности, которые позволили бы им прожить несколько месяцев в чужой стране. Другим, например мне, работа не позволит уехать. Я журналист и правдиво освещать события в это время очень важно.
Стараются поскорее уехать дальше и украинские беженцы, которые в феврале и марте приехали к нам в поисках безопасности. В Молдову приезжают уже не так много украинцев, но они и не задерживаются, как раньше. Украинский язык все реже можно услышать на улицах Кишинева. Практически все беженцы, которым я помогала когда-то, и с которыми мы поддерживали связь, уже в Германии, Румынии, Польше или других странах.
После атак в Приднестровье многие жители левобережья Днестра приехали в Кишинев. Знаю, что некоторые даже покупают в столице квартиры, так как приняли решение уехать навсегда оттуда.
В тоже время в Приднестровье, так же как и в Гагаузии, существует очень большое количество людей, которые поддерживают Россию и открыто говорят, что были бы не прочь, чтобы русские их ”освободили”. Это звучит устрашающе, особенно когда под моими интервью и репортажами я нахожу сотни комментариев, якобы происходящее в Украине — это правильно, а новости о смерти мирных жителей — фейк. Эта война обострила раскол в обществе и еще раз доказала, что российская пропаганда работает очень активно.
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