Журналистка из Молдовы — RusDelfi | "Мы всё чаще обсуждаем между собой, кто куда поедет в случае войны"

Конечно, в последнее время в Молдове становится всё беспокойней. Будучи соседями со страной, где проходит война, это неизбежно. Мало того, что с начала боевых действий многие испугались, и до сих пор борются с постоянным стрессом, так и в свете последних событий в Приднестровье я лично знаю нескольких людей которые уехали или собираются уезжать за границу.

Насколько реальна опасность — об этом остается только гадать. Вчера The Times, ссылаясь на источники в украинской разведке, написал, что в Кремле приняли решение о войне против Молдовы. Лично я, после десятков подобных новостей в последние недели, не особо остро отреагировала на такое сообщение. Министерство обороны Молдовы сегодня заявило, что не существует доказательств какой-либо реальной угрозы. С другой стороны, о возможной войне в Украине тоже никто до последнего не думал. Кому верить? Не знаю. Никто не знает.

Несмотря на это, напряжение нарастает постоянно. Практически при каждой встрече со знакомыми первая тема для обсуждений — это то, кто куда будет бежать в случае ухудшения ситуации. Молдова — бедная страна, и практически у каждого есть родственники или хотя бы друзья за границей, которые уехали туда на заработки. В основном это Европа. Но особо никто никуда не торопится — в гостях хорошо, а дома лучше. Все-таки не у всех есть такие финансовые возможности, которые позволили бы им прожить несколько месяцев в чужой стране. Другим, например мне, работа не позволит уехать. Я журналист и правдиво освещать события в это время очень важно.

Стараются поскорее уехать дальше и украинские беженцы, которые в феврале и марте приехали к нам в поисках безопасности. В Молдову приезжают уже не так много украинцев, но они и не задерживаются, как раньше. Украинский язык все реже можно услышать на улицах Кишинева. Практически все беженцы, которым я помогала когда-то, и с которыми мы поддерживали связь, уже в Германии, Румынии, Польше или других странах.