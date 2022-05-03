ВИДЕО | Невероятный танец регбиста с группой поддержки

Объединенный чемпионат по регби (URC) - это ежегодное соревнование по регби с участием профессиональных команд из Ирландии, Италии, Шотландии, ЮАР и Уэльса.

В субботу южноафриканская регбийная команда "Стормерз", выступающая в сильнейшем клубном чемпионате Южного полушария — Супер Регби, в рамках 17 тура чемпионата, принимала на своем стадионе "Ньюлэндс" в Кейптауне "Ленстер" из Ирландии.

Один из игроков решил станцевать с группой поддержки своей команды.





Игра закончилась со счетом 20:13, в пользу "Стормерз". На данный момент "Стормерз" занимает 6 место в таблице, а "Ленстер" лидирует в чемпионате. В чемпионате остался один тур и дальше лучшие 8 команд буду участвовать в плей-офф.

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