"У нас 11 новичков, но мы боролись за бронзу". Тренер сборной Эстонии отмечает прогресс своей команды
Закончился чемпионат мира по хоккею первого дивизиона в группе В. Капитан команды Роберт Рооба и главный тренер сборной Эстонии Юсси Тупамяки поделились с официальным порталом IIHF своими мнениями о прошедшем турнире и рассказали о молодых игроках сборной.
Эстония — далеко не самая большая страна в мировом хоккее. Однако эта страна в последние годы укрепила свои позиции в дивизионе 1B. Под руководством главного тренера Юсси Тупамяки, занимающего этот пост с 2015 года, команда добралась до медалей в Каунасе в 2018 году и лишь победы в заключительном матче над хозяевами не хватило для повышения в классе. В этот раз она играла за бронзу турнира в Польше.
Увы, воскресная игра против Украины закончилась тяжелым поражением, и Эстония заняла четвертое место. Однако результат не всё может сказать о турнире, в котором были поражения от Польши и Японии, а также победа над Сербией. И все это с сильно изменившимся составом. Лучшие хоккеисты страны Андрей Макров и Александр Петров повесили коньки на гвоздь, а травмы и другие проблемы вынудили к тому, что за Эстонию играли 11 человек, никогда до этого не выступавших на чемпионатах мира. В отсутствие Макрова и Петрова, в команде появились новые лидеры.
28-летний Роберт Рооба впервые в польском Тыхы стал капитаном своей страны. Он один из немногих профессионалов в составе сборной Эстонии, а прошлым летом, когда перешел в "Северсталь", стал первым эстонским игроком, выступающим в КХЛ. К нему быстро присоединился Кристьян Комбе, его партнер по звену в национальной команде, который провел несколько игр за финский "Йокерит". Кроме того, Роберт Аррак и Вадим Васянкин в этом сезоне играли под руководством Тупамяки в Польше в составе "Торуня". Однако остальные члены команды в основном являются выходцами из полупрофессионального национального чемпионата или низших дивизионов шведского или финского хоккея.
Рооба — отличный пример для не слишком опытных партнеров. Он лидирует в списке бомбардиров сборной Эстонии с четырьмя голами за турнир и самое главное, он сделал себе карьеру на высоком уровне. Его опыту в КХЛ предшествовали несколько лет в Финляндии, включая победу в Хоккейной лиге чемпионов в составе финского клуба "ЮП".
"Я надеюсь, что являюсь хорошим примером того, как можно уехать из Эстонии и, если приложить усилия, то можно добиться чего-то в хоккейном мире, — сказал Рооба. — Мы очень маленькая хоккейная страна, и у нас не так много ребят, играющих в профессиональный хоккей, поэтому я просто пытаюсь показать пример молодым парням. Я хочу показать им, что все возможно, и им просто нужно упорно работать и верить в себя".
Не все советы Рооба основаны на традиционной хоккейной мудрости. Владея несколькими языками — эстонским, финским, английским и русским — он также призывает молодых игроков продолжать учебу, зная, что знание языка может открыть двери к возможностям за пределами Эстонии.
А знание языка, несомненно, помогло совершить переход в КХЛ. Он признает, что это был новый опыт, который вывел его из зоны комфорта в Финляндии. Помощь в выходе "Северстали" в плей-офф оказалась незабываемым опытом, правда, в итоге сам эстонец не стал играть в плей-офф, покинув Череповец после вторжения России в Украину.
"Это был интересный год, — констатирует Рооба. — Для меня было большой мечтой однажды сыграть в КХЛ. Конечно, в конце сезона все изменилось, и это печальное завершение".
"Но с хоккейной точки зрения, это был отличный опыт игры там; всегда здорово, когда мечты сбываются".
Для Тупамяки прогресс его капитана тоже имеет большое значение в команде Эстонии.
"Сейчас самое главное — найти хорошие клубы для наших талантливых молодых ребят", — не скрывает он.
"У меня в команде есть пара ребят из Польши, и для меня всегда было важно их развивать. Но сейчас самое главное — отправить их в хорошие лиги, будь то молодежные лиги в Финляндии или Швеции, или в профессиональные клубы", — добавляет тренер.
Это медленный процесс, но результаты начинают появляться. Вместо того чтобы приезжать в Дивизион IB и с тревогой смотреть на дверь, ведущую к понижению в классе, Эстония теперь верит, что может всерьез конкурировать на этом уровне.
"Это действительно большой шаг вперед, — считает Тупамяки. — У нас 11 человек впервые участвуют в этом турнире, и мы были конкурентоспособны в каждой игре. Я думаю, это показывает, что мы добились прогресса. Даже когда у нас не самая сильная команда, мы все равно можем конкурировать".
"В Каунасе у нас была идеальная команда на тот момент. Может быть, не хватало одного игрока, и мы бы добрались до золота, — вспоминает тренер. — В этом году мы играли за бронзу с огромным количеством новичков, так что это действительно большой шаг".
"Но так и должно быть. Страны, которые двигаются вперед, обнаруживают, что когда им не хватает пары игроков, это не так сильно на них влияет. Наша цель состоит в том, чтобы получить в Эстонии качественных игроков", — подытожил тренер.
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