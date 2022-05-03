"У нас 11 новичков, но мы боролись за бронзу". Тренер сборной Эстонии отмечает прогресс своей команды

Эстония — далеко не самая большая страна в мировом хоккее. Однако эта страна в последние годы укрепила свои позиции в дивизионе 1B. Под руководством главного тренера Юсси Тупамяки, занимающего этот пост с 2015 года, команда добралась до медалей в Каунасе в 2018 году и лишь победы в заключительном матче над хозяевами не хватило для повышения в классе. В этот раз она играла за бронзу турнира в Польше.

Увы, воскресная игра против Украины закончилась тяжелым поражением, и Эстония заняла четвертое место. Однако результат не всё может сказать о турнире, в котором были поражения от Польши и Японии, а также победа над Сербией. И все это с сильно изменившимся составом. Лучшие хоккеисты страны Андрей Макров и Александр Петров повесили коньки на гвоздь, а травмы и другие проблемы вынудили к тому, что за Эстонию играли 11 человек, никогда до этого не выступавших на чемпионатах мира. В отсутствие Макрова и Петрова, в команде появились новые лидеры.

28-летний Роберт Рооба впервые в польском Тыхы стал капитаном своей страны. Он один из немногих профессионалов в составе сборной Эстонии, а прошлым летом, когда перешел в "Северсталь", стал первым эстонским игроком, выступающим в КХЛ. К нему быстро присоединился Кристьян Комбе, его партнер по звену в национальной команде, который провел несколько игр за финский "Йокерит". Кроме того, Роберт Аррак и Вадим Васянкин в этом сезоне играли под руководством Тупамяки в Польше в составе "Торуня". Однако остальные члены команды в основном являются выходцами из полупрофессионального национального чемпионата или низших дивизионов шведского или финского хоккея.

Рооба — отличный пример для не слишком опытных партнеров. Он лидирует в списке бомбардиров сборной Эстонии с четырьмя голами за турнир и самое главное, он сделал себе карьеру на высоком уровне. Его опыту в КХЛ предшествовали несколько лет в Финляндии, включая победу в Хоккейной лиге чемпионов в составе финского клуба "ЮП".